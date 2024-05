Le groupe Canal + conclut un accord de distribution avec Warner Bros Discovery

(AOF) - Le groupe Canal+ et Warner Bros. Discovery annoncent la conclusion d'un accord de distribution avec le lancement en France de Max le 11 juin prochain. Le service de streaming du géant américain sera intégré pour les anciens et nouveaux abonnés aux offres Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries sans surcoût, et sera également proposé en option aux autres abonnés Canal+.

Dans le cadre de cet accord, les abonnés aux offres Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries pourront également accéder à 10 chaînes thématiques de Warner Bros. Discovery (Discovery Channel, Warner TV, Warner TV Next, CNN, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC, ID et TCM Cinéma).

"Cet accord fait suite à la signature d'un accord pluriannuel exclusif avec Warner Bros. Discovery, permettant à Canal+ d'être le seul acteur en France à pouvoir diffuser les films de Warner Bros", indique un communiqué de la filiale du groupe Vivendi.