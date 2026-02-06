 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le groupe canadien Fairfax, Emirates NBD et Kotak Mahindra Bank se disputent l'IDBI Bank indienne, selon certaines sources
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les soumissionnaires basées sur la source) par Gopika Gopakumar, Ashwin Manikandan et Nikunj Ohri

Le projet de vente de la banque publique indienne IDBI Bank IDBI.NS a attiré des offres du groupe d'investissement canadien Fairfax Financial FFH.TO , d'Emirates NBD ENBD.DU et de Kotak Mahindra Bank KTKM.NS , selon trois sources au fait du dossier.

Le gouvernement indien et la société d'État Life Insurance Corporation of India (LIC) LIFI.NS prévoient de vendre 60,7 % de la banque dans le cadre d'un programme de privatisation plus large. Le gouvernement détient 45,48 % de l'IDBI Bank, tandis que la LIC en détient 49,24 %.

Le gouvernement a reçu des offres pour la banque, a déclaré vendredi le secrétaire chargé des désinvestissements, Arunish Chawla, sans divulguer de détails.

Les offres seront évaluées conformément au processus de vente de participation du gouvernement, a déclaré M. Chawla dans un message sur X.

La vente d'IDBI a été annoncée pour la première fois en 2022, et le gouvernement prévoit d'annoncer le nom de l'acheteur d'ici le mois de mars.

Au niveau de la capitalisation boursière actuelle de la banque, soit 1,14 trillion de roupies indiennes (12,60 milliards de dollars), la participation de 60 % vaudrait plus de 7,5 milliards de dollars. Reuters n'a pas pu déterminer la valeur des offres faites par les acheteurs potentiels.

Fairfax, qui détient déjà une participation majoritaire dans la CSB Bank indienne CSBB.NS , cherchera à fusionner IDBI Bank avec elle si elle remporte l'offre, a déclaré l'une des sources.

Kotak Mahindra Bank et Emirates NBD ont également soumis des offres, ont déclaré les trois sources.

Les sources ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Les courriels envoyés au ministère fédéral indien des finances, à Fairfax, à Emirates NBD et à Kotak Mahindra Bank pour demander des commentaires sont restés sans réponse immédiate.

Le gouvernement a déjà déclaré que la vente serait conclue au cours de l'exercice financier actuel, qui se terminera le 31 mars 2026. L'adjudicataire sera autorisé à rebaptiser la banque , a rapporté Reuters la semaine dernière.

IDBI Bank a dû être sauvée par l'assureur public en 2019, après une augmentation des créances douteuses. Le cours de son action a gagné 26 % au cours des 12 derniers mois dans l'attente d'une vente.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS L
2 349,780 CAD TSX +1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    Société Générale: résultats records en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.02.2026 18:02 

    En difficulté en 2023, la banque Société Générale s’est redressée depuis l’arrivée de son nouveau directeur général, Slawomir Krupa, et peut désormais se féliciter d’avoir atteint en 2025 des niveaux records de revenus et de bénéfice net. "La transformation de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 06.02.2026 17:53 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi à l'issue d'une semaine dense en actualité économique et qui a été marquée par les doutes du marché sur les gagnants et perdants de la course à l'intelligence artificielle. La Bourse de Paris a avancé de 0,43%, ... Lire la suite

  • Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Sur les marchés, un début d'année difficile pour l'intelligence artificielle
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.02.2026 17:52 

    La bulle de l'intelligence artificielle commence-t-elle à craquer? Le secteur tech subit des secousses sur les marchés mondiaux depuis le début de l'année, rattrapé par les doutes sur ses valorisations stratosphériques et la rentabilité de ses investissements. ... Lire la suite

  • Les anneaux olympiques sur le toit du stade olympique à Cortina d'Ampezzo, le 2 février 2026 en Italie ( AFP / Odd ANDERSEN )
    L'Italie accueille le monde pour ses troisièmes JO d'hiver
    information fournie par AFP 06.02.2026 17:42 

    L'heure approche: l'Italie ouvre vendredi soir pour la troisième fois les Jeux olympiques d'hiver, de retour en Europe dans un format inédit de sites éparpillés, censé réduire leur impact environnemental face au changement climatique qui menace l'existence même ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank