Le groupe canadien Fairfax, Emirates NBD et Kotak Mahindra Bank se disputent l'IDBI Bank indienne, selon certaines sources

(Ajout d'informations sur les soumissionnaires basées sur la source) par Gopika Gopakumar, Ashwin Manikandan et Nikunj Ohri

Le projet de vente de la banque publique indienne IDBI Bank IDBI.NS a attiré des offres du groupe d'investissement canadien Fairfax Financial FFH.TO , d'Emirates NBD ENBD.DU et de Kotak Mahindra Bank KTKM.NS , selon trois sources au fait du dossier.

Le gouvernement indien et la société d'État Life Insurance Corporation of India (LIC) LIFI.NS prévoient de vendre 60,7 % de la banque dans le cadre d'un programme de privatisation plus large. Le gouvernement détient 45,48 % de l'IDBI Bank, tandis que la LIC en détient 49,24 %.

Le gouvernement a reçu des offres pour la banque, a déclaré vendredi le secrétaire chargé des désinvestissements, Arunish Chawla, sans divulguer de détails.

Les offres seront évaluées conformément au processus de vente de participation du gouvernement, a déclaré M. Chawla dans un message sur X.

La vente d'IDBI a été annoncée pour la première fois en 2022, et le gouvernement prévoit d'annoncer le nom de l'acheteur d'ici le mois de mars.

Au niveau de la capitalisation boursière actuelle de la banque, soit 1,14 trillion de roupies indiennes (12,60 milliards de dollars), la participation de 60 % vaudrait plus de 7,5 milliards de dollars. Reuters n'a pas pu déterminer la valeur des offres faites par les acheteurs potentiels.

Fairfax, qui détient déjà une participation majoritaire dans la CSB Bank indienne CSBB.NS , cherchera à fusionner IDBI Bank avec elle si elle remporte l'offre, a déclaré l'une des sources.

Kotak Mahindra Bank et Emirates NBD ont également soumis des offres, ont déclaré les trois sources.

Les sources ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Les courriels envoyés au ministère fédéral indien des finances, à Fairfax, à Emirates NBD et à Kotak Mahindra Bank pour demander des commentaires sont restés sans réponse immédiate.

Le gouvernement a déjà déclaré que la vente serait conclue au cours de l'exercice financier actuel, qui se terminera le 31 mars 2026. L'adjudicataire sera autorisé à rebaptiser la banque , a rapporté Reuters la semaine dernière.

IDBI Bank a dû être sauvée par l'assureur public en 2019, après une augmentation des créances douteuses. Le cours de son action a gagné 26 % au cours des 12 derniers mois dans l'attente d'une vente.