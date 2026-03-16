Le groupe canadien BCE investit 1,7 milliard de dollars dans un centre de données d'IA en Saskatchewan

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L'entreprise canadienne de télécommunications BCE BCE.TO a déclaré lundi qu'elle investirait 1,7 milliard de dollars supplémentaires pour construire un centre de données d'IA de 300 mégawatts en Saskatchewan, avec Cerebras et CoreWeave CRWV.O comme locataires.

* Bell Canada, filiale de BCE, collabore avec le gouvernement provincial pour construire et gérer le centre de données d'IA.

* Une fois terminé, il s'agira du plus grand centre de données d'IA construit à cet effet au Canada, a déclaré Bell Canada.

* BCE prévoit d'engager des dépenses d'investissement d'environ 1,3 milliard de dollars en 2026 pour la construction de ce centre.

* L'investissement sera financé par une combinaison de dettes et de liquidités.

* Cerebras fournira des puces d'IA pour la formation et le calcul à grande échelle, tandis que CoreWeave fournira une capacité de calcul d'IA en utilisant des processeurs Nvidia.

* Les travaux de construction devraient débuter ce printemps et l'installation sera mise en service par phases, la première étape devant être opérationnelle au cours du premier semestre 2027.

* L'installation servira de pôle régional pour l'informatique de pointe, contribuant à développer l'écosystème de l'IA au Canada tout en apportant des avantages économiques à la Saskatchewan.

* Le centre de données sera connecté au réseau de fibres optiques de Bell dans le cadre d'un partenariat avec SaskTel, les deux entreprises agissant en tant que partenaires de commercialisation pour offrir aux clients de SaskTel des produits et des services alimentés par l'IA.

* BCE a relevé ses prévisions de revenus pour les solutions alimentées par l'IA à environ 2 milliards de dollars d'ici 2028, contre environ 1,5 milliard de dollars précédemment.