Le groupe britannique JD Sports estime que Nike "fait tout ce qu'il faut" pour augmenter ses ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nouveau directeur général de Nike NKE.N , Elliott Hill, a reçu un vote de confiance de l'un de ses plus gros clients, le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports JD.L , dont le directeur financier a déclaré que Nike "faisait tout ce qu'il fallait" pour relancer la demande.

Hill, qui a travaillé pour Nike pendant plus de trente ans, est redevenu directeur général en octobre pour mener à bien le redressement de l'entreprise, qui avait connu des difficultés sur le site en raison d'erreurs de stratégie qui avaient entaché ses relations avec les détaillants.

Sous la direction de Hill, Nike a investi dans ses gammes de chaussures de course et de baskets afin de regagner le terrain perdu dans ces segments, tout en ravivant ses relations avec les détaillants.

"Nous pensons que Nike fait tout ce qu'il faut pour redresser l'entreprise", a déclaré Dominic Platt, directeur financier de JD Sports, aux journalistes mercredi, après que le groupe a publié ses résultats du premier semestre .

Les produits Nike représentent environ 45 % des ventes de JD Sports.

Platt a déclaré que les nouveaux produits de Nike "trouvaient un écho favorable" auprès des clients, notamment les gammes de chaussures de course Vomero, Pegasus et P-6000.