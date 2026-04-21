Le groupe britannique British Land revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices alors que les entreprises d'intelligence artificielle affluent sur les campus londoniens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les entreprises de l'IA et de la technologie stimulent une croissance à deux chiffres des loyers sur les campus londoniens

* Anthropic signe son sixième bail avec la société

* British Land relève ses prévisions de bénéfices pour les exercices 2025 et 2027

(Ajoute des actions au paragraphe 6, des détails sur la demande d'espaces de bureaux de la part des entreprises d'IA et des résultats tout au long de l'article)

Le groupe immobilier British Land Company BLND.L a relevé ses prévisions de résultats annuels mardi, alors que la ruée vers les espaces de bureaux des entreprises d'IA et de technologie, dont Anthropic, a entraîné une croissance à deux chiffres des loyers sur l'ensemble de ses campus londoniens.

Londres est en train de devenir un pôle technologique de premier plan, avec des entreprises telles qu'OpenAI qui s'installent dans la ville, contribuant à compenser la demande plus faible des entreprises traditionnelles qui ont réduit leurs espaces de bureaux à mesure que le travail hybride s'impose.

British Land a déclaré avoir signé le créateur de Claude, Anthropic, pour 158 000 pieds carrés - l'équivalent de presque deux terrains de football - sur son campus de Regent's Place, marquant ainsi son sixième accord avec le développeur d'intelligence artificielle, qui étend sa présence au Royaume-Uni.

Le fabricant de médicaments Gilead Sciences GILD.O figure parmi les autres entreprises pharmaceutiques et technologiques installées sur le campus de Regent's Place, a-t-il précisé.

Le directeur général de British Land, Simon Carter , qui prévoit de quitter ses fonctions cette année, a déclaré que la société constatait "une accélération de la demande de la part d'une nouvelle vague d'occupants axés sur l'IA et l'innovation" dans un marché où l'offre est limitée.

Les actions de la société étaient en hausse de 2 % à 7 h 13 GMT.

British Land, qui exploite les campus de bureaux de Broadgate, Regent's Place et Paddington Central, a déclaré que le taux d'occupation avait augmenté à 95% à la fin du mois de mars, contre 92% à la fin du mois de septembre, la plupart des espaces vacants restants étant situés dans des espaces nouvellement livrés, où la demande est la plus forte.

La demande des locataires de l'IA a poussé la croissance des loyers du campus à 12 % à périmètre constant pour l'année se terminant en mars, ce qui a stimulé la croissance globale des loyers nets à périmètre constant à 6 %.

Cependant, la croissance des loyers nets à périmètre constant dans les secteurs de la vente au détail et de la logistique urbaine à Londres s'est ralentie, passant de 5 % l'année dernière à 2 %, alors que la demande s'est normalisée et que les parcs de vente au détail approchent de leur taux d'occupation maximal.

British Land a déclaré que les bénéfices sous-jacents atteindraient 28,9 pence par action pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 28,5.

Il a également relevé ses prévisions de bénéfices pour le prochain exercice à au moins 30,5 pence par action, contre 30,2 pence précédemment, aidé par la finalisation de l'acquisition de Life Science REIT LABS.L .