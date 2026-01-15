 Aller au contenu principal
Le groupe BRC atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an après la publication de son bénéfice du troisième trimestre
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 19:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de la banque d'investissement BRC Group RILY.O , anciennement B. Riley Financial, bondissent de 45,5%, atteignant leur plus haut niveau depuis août 2024

** L'action s'affichait en hausse de 38,6 % à 10,45 $

** RILY a publié mercredi un bénéfice trimestriel de 89,1 millions de dollars contre une perte de 286,4 millions de dollars un an plus tôt

** La banque a connu un trimestre solide dans les domaines de la banque d'investissement, du conseil, de la recherche et du négoce, avec des levées de fonds en actions et en obligations totalisant environ 10,5 milliards de dollars

** Les revenus du troisième trimestre ont bondi à 277,9 millions de dollars, contre 175,4 millions de dollars l'année précédente

** La banque a traversé des turbulences accrues depuis août 2024 découlant de son association avec le groupe Franchise, propriétaire de Vitamin Shoppe

** L'action RILY a augmenté de 1,7 % en 2025 après une chute de 78 % en 2024

Valeurs associées

BRC GROUP HLDG
10,4600 USD NASDAQ +38,73%
