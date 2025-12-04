Le groupe Big Yellow met fin aux négociations avec Blackstone

(Ajout de détails sur la fin de l'accord)

Lasociété britannique de self-stockage Big Yellow Group BYG.L a déclaré jeudi qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les discussions avec Blackstone BX.N en vue d'une éventuelle transaction.

La décision a été prise après que Blackstone a informé Big Yellow d'une offre possible et du niveau d'évaluation auquel il pourrait faire une proposition. La société n'a pas divulgué les détails de l'offre de Blackstone.

Blackstone a révélé en octobre qu'elle commençait à envisager une éventuelle offre en espèces pour Big Yellow.

Sky News a rapporté en début de semaine que Blackstone "envisageait sérieusement" d'abandonner son offre pour Big Yellow.

L'entreprise a indiqué à Blackstone qu'elle ne prolongerait pas le prochain délai pour une offre ferme.

Blackstone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.