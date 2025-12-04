 Aller au contenu principal
Le groupe Big Yellow met fin aux négociations avec Blackstone
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Big Yellow Group BYG.L a déclaré jeudi qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les discussions avec Blackstone BX.N en vue d'une éventuelle transaction.

La décision a été prise après que Blackstone a fourni à la société une mise à jour jeudi concernant une offre possible.

