Le groupe Big Yellow met fin aux négociations avec Blackstone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Big Yellow Group BYG.L a déclaré jeudi qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les discussions avec Blackstone BX.N en vue d'une éventuelle transaction.

La décision a été prise après que Blackstone a fourni à la société une mise à jour jeudi concernant une offre possible.