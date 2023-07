Le Groupe Berkem signe un accord de distribution en Inde pour ses ingrédients cosmétiques

(AOF) - Le Groupe Berkem, acteur de la chimie du végétal, annonce la signature d'un accord avec Indchem International (fournisseur mondial majeur d'ingrédients cosmétiques pour le secteur de la beauté) pour la distribution de ses ingrédients cosmétiques en Inde. Par ce nouvel accord de distribution et dans la continuité des accords de distribution signés précédemment, le Groupe Berkem étend sa stratégie de maillage international via des distributeurs spécialisés, sur les marchés du " Lifestyle " et de la cosmétique en Inde pour ses ingrédients d'origine végétale.

Indchem International est l'un des principaux fournisseurs d'ingrédients pour le marché du " Lifestyle ", dont la force réside dans l'analyse et la réponse aux tendances de marché en constante évolution, garantissant à leur client des produits avec des spécificités toujours plus strictes que celles exigées par le marché international.

L'industrie cosmétique Indienne était estimée à 5,49 milliards d'euros en 2019, avec l'ambition de tripler d'ici 2025, et atteindre 17,8 milliards d'euros.

