Le groupe Banque Richelieu fait évoluer sa gouvernance

Le groupe Banque Richelieu annonce ce 22 octobre une évolution de sa gouvernance. Ainsi, Sylvain Fondeur, président du directoire de Banque Richelieu France depuis avril 2023, est nommé en plus de ces fonctions directeur général. Jean-Denis Rathier, directeur de la conformité et des risques, est nommé directeur général délégué. Ce dernier avait rejoint la Compagnie Financière Richelieu en 2018 en tant que directeur de la conformité, puis a occupé le poste de directeur de la conformité et des risques en 2023.

Le groupe Banque Richelieu est un groupe bancaire familial de gestion de fortune composé d’une compagnie financière holding à Paris, Compagnie Financière Richelieu (connue sous la marque Groupe Banque Richelieu ); de deux banques, Banque Richelieu France et Banque Richelieu Monaco; et de deux sociétés de gestion, Richelieu Gestion et Hugau Gestion. Le groupe était entré au capital de Hugau Gestion en début d’année en prenant 70%.

Dans un communiqué, le groupe Banque Richelieu explique avoir entamé une phase d’accélération importante et affirme que les synergies entre les différentes entités sont en place et portent leurs fruits : « Groupe Banque Richelieu a atteint son objectif de près de 8 milliards d’euros d’encours sous gestion, grâce à la performance de la collecte commerciale, ainsi que 84 millions d’euros de produit net bancaire à fin 2023, soit une augmentation de près de 50% par rapport à 2022 ». Il affiche un ratio de solvabilité (CET1) de 24%.

Réjane Reibaud