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Le groupe australien Endeavour en hausse alors que Morningstar se montre optimiste, invoquant l'amélioration des ventes d'alcool
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 03:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - **L'action du groupe australien Endeavour EDV.AX progresse de 2,3% à 3,51 dollars australiens, enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 28 juillet

** Morningstar considère ces dépréciations comme non structurelles et maintient son estimation de juste valeur à 5,40 dollars australiens, estimant que la décote du secteur n’est pas tenable et pourrait, à terme, entraîner une consolidation qui profiterait à des acteurs tels qu’Endeavour ** Selon les analystes de Citi, la dynamique de croissance des ventes de l'exploitant de pubs dans ses activités de vente au détail et d'hôtellerie pourrait être éclipsée par la hausse des coûts, les défis opérationnels et la nécessité d'investissements accrus dans l'ensemble de l'entreprise ** EDV a annoncé mercredi que son bénéfice sous-jacent préliminaire pour 2026 avait reculé , tout en signalant des charges exceptionnelles de 372 millions de dollars australiens (262,63 millions de dollars), dont la majeure partie provenait de dépréciations liées à une refonte en profondeur de son portefeuille ** La refonte stratégique d’Endeavour en mai prévoyait notamment de se retirer des activités viticoles et des vignobles, de réduire le portefeuille de boissons et de diminuer le versement des dividendes

** Sur 14 analystes, quatre attribuent à l'action la note "Acheter" ou supérieure, trois "Conserver" et sept "Vendre" ou inférieure; le cours cible médian est de 3,20 dollars australiens – données compilées par LSEG ** Le titre a reculé de 5,1% depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4164 dollar australien)

Valeurs associées

ENDEAVOUR GRP
2,2500 USD OTCBB 0,00%
MORNINGSTAR
199,3250 USD NASDAQ -0,46%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/08/2026 à 03:19:29.

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