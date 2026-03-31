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Le groupe australien Collins Foods atteint son niveau le plus bas depuis neuf mois à la suite de l'abandon de Taco Bell
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 02:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de Collins Foods CKF.AX chutent de 3,8% à 8,450 dollars australiens, leur plus bas niveau depuis le 24 juin

** L'action a baissé de 3 % à 8,52 dollars australiens à 00h50 GMT; elle est en passe de connaître sa pire séance en une semaine ** La société déclare qu'elle va transférer 20 de ses 27 restaurants Taco Bell dans le pays à une filiale de Yum Brands

YUM.N .

** Les sept restaurants Taco Bell restants seront fermés dans les semaines à venir

** L'action a baissé de 17,7 % cette année, y compris le mouvement de la journée

Valeurs associées

YUM BRANDS
154,620 USD NYSE +0,49%
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