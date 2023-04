LE GROUPE AUDACIA CEDE SA PARTICIPATION DANS LE DAMANTIN PARIS HOTEL & SPA 5*

Actionnaire minoritaire depuis 2019 de la société Damantin, exploitant un hôtel parisien 5 étoiles, Audacia annonce la cession de la totalité de sa participation à la famille fondatrice qui poursuit le développement de l’établissement.

Cette opération permet à Audacia, via Constellation II, holding de remploi de plus-value de cession (150 0 b-ter), de matérialiser un multiple d’investissement de 3x faisant ressortir un TRI de 33%.

Il s’agit là de la première opération de désinvestissement de Constellation II, lancé en 2018.



Partie prenante du projet depuis l’origine, Audacia avait accompagné, avec un premier fonds, la création de cet hôtel de luxe dès décembre 2016.



Situé au cœur du triangle d’or parisien, à quelques pas de l’avenue Montaigne et des Champs Elysées, le Damantin Paris Hôtel & Spa est une élégante maison bourgeoise du XIXe siècle reconvertie en un établissement de luxe. C’est le dernier projet hôtelier d’Anne Foucher et d’Angel Mari, hôteliers expérimentés ayant géré avec succès le développement de 3 établissements à Paris depuis 1994.



Ouvert depuis février 2019, le Damantin Paris Hôtel Spa est un établissement 5 étoiles disposant de 44 chambres, dont 2 Suites et Junior Suites, d’une superficie allant de 18 à 80 m². Certaines d’entre-elles ont une vue exceptionnelle sur la Seine, la Tour-Eiffel mais aussi le Dôme des Invalides, le Panthéon et le Pont Alexandre III.