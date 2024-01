Le groupe Apicil se porte acquéreur de 100% du capital d’Alpheys

(AOF) - Le groupe Apicil, via sa structure Apicil Prévoyance, annonce s’être porté acquéreur de la totalité du capital d’Alpheys. Il en détenait jusque-là 40% aux côtés d’OFI Invest Distribute pour 40% et du management pour 20%. Cette opération s’est négociée de gré à gré. Avec cette acquisition, le Groupe Apicil confirme ses ambitions sur le marché de l’épargne et renforce son réseau de distribution.

Les produits d'Apicil Epargne sont commercialisés soit par un réseau de conseillers patrimoniaux salariés sous la marque Gresham Banque Privée, soit par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants par l'intermédiaire de la marque Intencial Patrimoine ou bien encore en digital sous la marque Nalo.

Avec sa filiale bancaire (Gresham Banque) et Alpheys, le Groupe Apicil devient ainsi le leader sur le marché de la distribution intermédiée des comptes titres et PEA et permet à ses distributeurs partenaires, experts en conseil financiers, de bénéficier d'une parfaite agrégation des actifs bancaires et assurantiels de leurs clients et d'arbitrer efficacement entre ces deux modes de détention.

De son côté, Alpheys propose aux professionnels de la gestion du patrimoine, des solutions de marché innovantes et performantes sur l'ensemble des classes d'actifs grâce à une plateforme digitale en architecture ouverte.