Le Groupe ALTHEORA annonce la finalisation de l’acquisition de Chris-France Plastiques

Le Groupe ALTHEORA annonce l’acquisition de la totalité du capital de Chris-France Plastiques, société experte en développement et production de pièces en injection thermoplastique de grand format. Le Groupe étend ainsi son offre injection aux pièces de grandes dimensions, et renforce sa position dans l’industrie innovante de la transformation des matériaux composites et polymères.

Depuis plus de 50 ans, Chris-France Plastiques accompagne ses clients de la conception à l'industrialisation. L’entreprise, au cœur de la Plastics Vallée à Oyonnax, adresse divers marchés parmi lesquels le BTP (traitement de l’eau, électricité…), l’Automobile, les Sports et Loisirs, la Grande Distribution. Le site de 14 000 m2 est doté de moyens de production performants allant de 25 à 2 300 tonnes. Toutes les techniques d’injection sont ainsi maîtrisées pour répondre aux problématiques les plus diverses, de la petite à la grande série. Chris-France Plastiques est reconnu pour sa capacité à garantir la qualité des pièces et fonctions issues de cahiers des charges complexes et très spécifiques. La société réalise un chiffre d’affaires supérieur à 10M€.

Chris-France Plastiques entrera dans le périmètre de consolidation à compter du 31 décembre 2022.