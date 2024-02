COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris-Le Bourget, Saint-Cloud, Paris,

Le 1 er février 2024

Le Groupe ADP et Dassault Aviation s'associent

en faveur de l’aviation durable à l'aéroport de Paris-Le Bourget

Dassault Aviation, sa filiale Dassault Falcon Service (DFS) et le Groupe ADP s'associent pour faire de l’aéroport de Paris-Le Bourget un aéroport pionnier en matière d’aviation durable.

D’une durée de cinq ans, le protocole signé entre le Groupe ADP, Dassault Aviation et DFS renforce leur action en matière de décarbonation, à l'aéroport de Paris-Le Bourget, dans de nombreux domaines dont :

la distribution et l'utilisation de SAF (Sustainable Aviation Fuel – Carburant d’Aviation Durable) ;

l’utilisation de moyens électriques pour l’ensemble des opérations au sol (avitaillement, roulage, tractage, etc…) ;

le recours à la géothermie pour alimenter les bâtiments et les hangars de l'aéroport.





Le protocole contient également un volet visant à augmenter l'attractivité de Paris-Le Bourget auprès de son bassin d'emplois.

« Chez Dassault Aviation, nous sommes convaincus que l’aviation d’affaires doit être l’avant-garde de l’aéronautique en matière de décarbonation. Nos appareils sont particulièrement adaptés à l’intégration d’innovations permettant de réduire les émissions de CO2. Et nos clients, qui sont très majoritairement des entreprises, nous soutiennent dans cette démarche. Nous explorons plusieurs pistes technologiques, dont celle des SAF qui nous parait très prometteuse : nos Falcon peuvent d’ores et déjà voler avec un carburant contenant 50% de SAF. Toutefois, seuls des mélanges à 30 % sont aujourd’hui disponibles sur le marché. Il faut donc accélérer la dynamique. Notre accord avec le Groupe ADP y contribue en renforçant notre volonté d’avancer ensemble vers les solutions les plus efficaces, dans ce domaine comme dans de nombreux autres », a déclaré Eric Trappier , Président-Directeur général de Dassault Aviation .

« La décarbonation du secteur aérien passera d'abord par les petits modules et ne pourra se faire sans un engagement total de l'écosystème aéroportuaire. En tant que gestionnaire d'infrastructures, nous avons la responsabilité d'accélérer, d'intégrer et d'encourager l'utilisation de nouvelles technologies rendant possible la transition environnementale. Paris-Le Bourget est le premier aéroport européen à disposer d'une double offre permanente de Carburant d'Aviation Durable (SAF). Près de 3,2 millions de litres de SAF ont été écoulés en 2023. Nous développons nos installations afin que nos clients puissent électrifier 100 % de leurs opérations au sol. Avec Dassault Aviation, nous nous engageons, de manière inédite, pour faire de l'aéroport de Paris-Le Bourget un modèle d'opérations décarbonées, grâce à un déploiement à l'échelle des carburants durables et à l'électrification de toutes les opérations au sol » , explique Augustin de Romanet , Président-Directeur général du Groupe ADP .

***

À propos du Groupe ADP

Contact Presse : Justine Léger, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Contacts Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2022, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 86,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 193,7 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 688 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 516 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

Plus d'informations sur www.groupe-adp.com et sur X @GroupeADP

À propos de Dassault Aviation

Contacts presse Communication institutionnelle :

Stéphane Fort : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2022, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,9 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 700 collaborateurs

Dassault Aviation : 78, quai Marcel Dassault, 92552 Saint-Cloud Cedex 300, France. Siège social : 9, rond-point des Champs Élysées–Marcel Dassault, 75008 Paris, France. S.A. au capital de 64 641 892,80 euros - 712 042 456 RCS Paris

Plus d’informations sur www. dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com - Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe