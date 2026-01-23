Le Groenland galvanise l'Europe qui doit faire face à la nouvelle réalité américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mark John et Samia Nakhoul

L'Europe s'est peut-être ralliée pour repousser le président Donald Trump au sujet du Groenland, mais ses dirigeants reconnaissent que cette confrontation ne sera probablement pas la dernière dans les relations avec sa version de plus en plus stridente des États-Unis.

Les enjeux pourraient difficilement être plus élevés, étant donné les relations commerciales de 2 000 milliards de dollars entre l'Union européenne et les États-Unis et le rôle dominant que Washington continue de jouer dans l'alliance de l'Otan et dans le soutien à l'Ukraine contre la Russie.

Cette semaine, en l'espace de quelques heures, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, M. Trump a d'abord exclu de prendre le Groenland par la force, puis a levé la menace de nouveaux droits de douane sur les huit États européens qui s'y opposaient, saluant à la place un vague accord pour l'île arctique avec le chef de l'Otan, Mark Rutte.

Les dirigeants européens estiment que M. Trump a reculé en partie parce que, contrairement à leur position plus conciliante lors des négociations tarifaires de l'année dernière, ils lui ont cette fois clairement fait comprendre qu'il franchissait une ligne rouge en affirmant que le statut du Groenland en tant que territoire autonome du Danemark n'était pas négociable.

"Tout cela montre qu'on ne peut pas laisser les Américains piétiner les Européens", a déclaré un fonctionnaire de l'Union européenne, qui a requis l'anonymat pour pouvoir parler franchement des relations avec les États-Unis.

"Nous avons fait ce qu'il fallait pour riposter, pour être fermes dans ce que nous avons dit, mais ce n'est pas fini. J'ai le sentiment que nous serons constamment mis à l'épreuve sur des questions comme celle-ci", a déclaré le fonctionnaire à Reuters.

Si l'Europe a appris la valeur de la résistance à M. Trump, le défi consiste à s'assurer qu'elle sera moins exposée la prochaine fois.

"C'est une voie difficile, et cela prendra du temps", a déclaré Rosa Balfour, directrice de Carnegie Europe, ajoutant que l'Europe avait "beaucoup plus d'influence qu'elle n'a osé en utiliser".

L'EUROPE NE CHERCHE PAS LA RUPTURE

Lors d'un sommet d'urgence, les dirigeants européens ont appelé jeudi à ce que l'accord commercial conclu l'an dernier entre l'Union européenne et les États-Unis soit remis sur les rails après que les législateurs ont suspendu sa ratification pour protester contre la situation au Groenland.

"Malgré la frustration et la colère de ces derniers mois, il ne faut pas tirer un trait sur le partenariat transatlantique", a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz avant le sommet de Davos.

Tout en cherchant à stabiliser le partenariat, l'Europe prend également des mesures visant à le "dé-risquer" étant donné l'antipathie ouverte de Trump, dont la nouvelle stratégie de sécurité nationale accuse le continent d'être un parasite en matière de défense et exige qu'il ouvre ses marchés aux entreprises américaines.

L'Europe n'est que trop consciente du temps qu'il faut pour parvenir à un accord entre 27 nations ayant des histoires, des politiques et des économies différentes, ce qui a été mis en évidence dans les railleries cette semaine par le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

Deux fonctionnaires européens ont déclaré que la querelle du Groenland avait accéléré les discussions sur la manière dont l'approche adoptée pour l'Ukraine - dans laquelle les pays offrent des garanties de sécurité sur une base volontaire et où personne n'a de droit de veto - peut être élargie.

"Nous devrions faire plus avec les coalitions de volontaires et laisser la possibilité aux autres de suivre s'ils le souhaitent", a déclaré l'un d'entre eux, ajoutant que les efforts conjoints pour stimuler le développement de la technologie de l'intelligence artificielle en Europe pourraient être un exemple.

Les coalitions telles que le groupe "E3", composé de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, qui se concentrent sur les questions de sécurité, permettent également aux États non membres de l'UE d'y participer, ce qui s'adresse à ceux qui subissent les conséquences des politiques de M. Trump.

"Les puissances moyennes doivent agir ensemble, car si nous ne sommes pas à la table, nous sommes au menu", a déclaré le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'un discours à Davos, sous des applaudissements nourris.

Une autre solution consiste à utiliser la marge de manœuvre offerte par le droit communautaire.

En décembre, les États membres ont utilisé une disposition d'urgence pour immobiliser indéfiniment des centaines de milliards de dollars d'actifs russes. Cette mesure a permis d'éliminer le risque qu'un pays pro-Moscou, comme la Hongrie, bloque la reconduction de la mesure à un moment donné et oblige l'UE à restituer l'argent.

NOUVELLE DOCTRINE EUROPÉENNE

L'Europe prévoit également de durcir sa politique économique.

Le mois prochain, elle donnera le coup d'envoi d'une législation qui comprendra des exigences "Made in Europe" pour les secteurs stratégiques et renforcera les clauses de conditionnalité pour tout investissement étranger direct dans l'UE.

"Certaines dispositions ont été conçues à l'origine pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine, mais en réalité, elles nous aideront à réduire les risques sur d'autres marchés", a déclaré Stéphane Sejourne, commissaire européen chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, à l'agence Reuters.

"Cela changera totalement la doctrine européenne dans ces secteurs", a ajouté M. Sejourne.

Contrairement au Canada , l'Europe n'a pas l'intention de s'orienter davantage vers la Chine pour compenser les tensions transatlantiques. Mais l'Union européenne en recherche activement d'autres dans le cadre d'un effort de diversification.

Si l'impact de l'augmentation des droits de douane américains sur les produits européens n'est pas clair - en fait, l'excédent commercial de l'Europe avec les États-Unis a d'abord augmenté au cours de l'année 2025, car les entreprises ont concentré leurs exportations en prévision des nouveaux droits de douane - des données récentes montrent que les entreprises allemandes ont presque divisé par deux leurs investissements dans ce pays l'année dernière.

Après la signature du pacte UE-Mercosur ce mois-ci - le plus important de l'histoire de l'UE - la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'elle était maintenant "sur le point" de conclure un accord avec l'Inde .

Cependant, personne ne dit que l'Europe peut redresser le déséquilibre avec les États-Unis du jour au lendemain, en particulier dans le domaine de la sécurité.

Malgré les engagements européens en faveur d'une augmentation des dépenses de défense et même les appels à la création d'une armée européenne , les analystes estiment qu'il faudra des années avant que la puissance militaire de l'Europe ne soit à la hauteur des tâches qui lui incombent et qui incluent désormais le renforcement de la sécurité dans l'Arctique.

La question est de savoir si les dernières semaines ont servi de catalyseur à l'Europe pour commencer à réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis.

"Tout cela n'est pas surprenant", a déclaré la vice-première ministre suédoise Ebba Busch à propos de la présence de M. Trump à Davos.

"L'UE doit se montrer plus ferme", a-t-elle déclaré à Reuters.