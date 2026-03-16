Le grand écart tarifaire d'Apple
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 12:14
Le 4 mars 2026 Apple prend tout le monde de court en annonçant le MacBook Neo, un ordinateur portable à 599 USD. Soit un prix inférieur de 45% à celui de son MacBook Air. Un tarif agressif affirmant une nouvelle volonté de la marque à la pomme : s'attaquer enfin au marché des étudiants et faire front aux Chromebooks et aux PC milieu de gamme.
Si Apple a déjà proposé des produits plus accessibles, l'écart de prix n'avait jamais été aussi marqué. Dans les autres catégories, la différence reste plus limitée. L'Apple watch SE, par exemple, est vendue environ 150 USD, soit environ 38% moins cher que l'Apple watch series 11, tandis que l'iPhone 17e est proposé 200 USD de moins que l'iPhone 17, soit un écart d'environ 25%.
L'optimisation des coûts
Pour atteindre ce tarif inédit dans l'univers des Mac, Apple a dû faire certaines concessions techniques. Le modèle d'entrée de gamme abandonne ainsi le Touch ID, disponible uniquement via une option payante d'environ 100 USD. Le clavier n'est pas rétroéclairé et le trackpad redevient mécanique, tandis que le port USB-C est limité aux vitesses de l'USB 2.0. L'écran, quant à lui, se contente d'une dalle 60 Hz, sans revêtement antireflet ni technologie True Tone.
Malgré ces compromis, les premiers tests indiquent que le MacBook Neo reste étonnamment performant pour son prix. L'appareil est capable de gérer du montage vidéo 4K léger ou de la retouche photo RAW, notamment sous Lightroom. Surtout, Apple conserve certains éléments clés de son ADN : un châssis en aluminium et une qualité de finition premium, qui permettent au produit de rester cohérent avec l'image de la marque.
L'envolée parallèle du segment premium
Proposer un Mac au prix d'un PC milieu de gamme pourrait sembler risqué pour une marque historiquement positionnée sur le haut de gamme. Mais la stratégie d'Apple ne consiste pas simplement à descendre en prix, elle consiste aussi à monter encore plus haut dans le premium. Tim Cook semble appliquer une stratégie de pyramide tarifaire, dans laquelle l'arrivée de produits plus accessibles est compensée par la création d'une nouvelle catégorie "ultra" haut de gamme.
Apple préparerait les AirPods Vision, une nouvelle génération d'écouteurs intégrant des caméras pour des fonctions d'intelligence visuelle. De son côté, les prix de la prochaine génération de MacBook Pro équipés d'écrans OLED tactiles pourraient augmenter d'environ 20% comparé à ceux des modèles actuels.
Les rumeurs autour du premier iPhone pliable, appelé officieusement iPhone Fold, se précisent. Selon Bloomberg, ce modèle pourrait être commercialisé entre 2 000 et 2 500 USD, inaugurant une nouvelle catégorie encore plus exclusive que les actuels iPhone Pro et Pro Max. L'objectif ne serait pas de remplacer les iPhone classiques, mais d'ajouter un nouveau sommet à la pyramide tarifaire, destiné aux utilisateurs prêts à payer pour les technologies les plus avancées de l'écosystème Apple.
Une stratégie d'écosystème total
Avec cette double stratégie, démocratisation par le bas et montée en gamme par le haut, Apple étend progressivement son emprise sur l'ensemble du marché technologique. L'offre devrait bientôt s'étendre au MacBook Neo à 599 USD à l'iPhone Fold à 2 000 et plus USD. En occupant simultanément les segments d'entrée, de milieu et de très haut de gamme, Apple réduit les espaces laissés à la concurrence.
Valeurs associées
|250,1200 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Guerre en Iran : l'UE va discuter d'un recours à la mission Aspides pour protéger le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz
La mission Aspides, actuellement déployée en mer Rouge, comprend trois navires: un grec, un français et un italien. Les chefs de la diplomatie de l'UE vont discuter lundi 16 mars d'un possible le recours à la mission Aspides pour protéger le trafic maritime dans ... Lire la suite
-
Le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transitaient avant la guerre au Moyen-Orient 20% de la consommation mondiale de pétrole, pousse les Etats de la région à trouver des voies alternatives pour exporter leur brut et les pays consommateurs, d'autres sources ... Lire la suite
-
Pour acheter ou vendre une action, vous devez disposer d'un compte-titres ou d'un Plan d'épargne en actions (PEA) auprès d'un intermédiaire financier. Ensuite, il vous faut lui transmettre un ordre. Le type d'ordre dépend de vos priorités en tant qu'investisseur. ... Lire la suite
-
Indonésie: des entreprises soupçonnées de fraude ont fourni des producteurs européens de biocarburant
Des entreprises indonésiennes visées par une enquête pour fraude sur l'huile de palme ont fourni des producteurs européens de biocarburant dont le géant italien de l'énergie Eni et le finlandais Neste, a révélé une enquête menée par l'AFP et SourceMaterial. Ces ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer