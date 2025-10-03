Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, met en garde contre l'incertitude mondiale et laisse les marchés dans l'expectative quant à la prochaine hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'incertitude mondiale pourrait inciter les entreprises à réduire leurs coûts, selon Ueda

L'impact des tarifs douaniers reste assez incertain

Ueda souhaite recueillir des informations lors des discussions de la réunion du FMI

L'inflation sous-jacente augmentera en même temps que les mouvements de prix réels

Le yen s'affaiblit par rapport au dollar, les marchés ayant jugé les remarques dovish

(Ajout des citations de Ueda de son point de presse dans les paragraphes 8-10, 17-18) par Leika Kihara

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que l'inflation était en voie d'atteindre durablement l'objectif de la banque, mais a mis en garde contre les incertitudes mondiales qui pourraient décourager les entreprises d'augmenter les salaires, se laissant ainsi une liberté d'action quant à l'augmentation des taux d'intérêt en octobre.

Ueda a réaffirmé la volonté de la banque centrale de continuer à relever des taux d'intérêt encore bas si l'économie et les prix évoluent conformément à ses prévisions.

Il a toutefois indiqué que les perspectives économiques du Japon étaient entachées de plusieurs incertitudes, telles que les signes croissants de faiblesse du marché du travail aux États-Unis et l'impact attendu des droits de douane américains plus élevés sur les bénéfices des entreprises japonaises.

"Si l'incertitude concernant les économies étrangères et les politiques commerciales reste élevée, les entreprises pourraient mettre davantage l'accent sur la réduction des coûts et diminuer leurs efforts pour refléter les augmentations de prix dans les salaires", a déclaré Ueda lors d'un discours devant des chefs d'entreprise à Osaka vendredi.

Le yen japonais JPY=EBS s'est affaibli de 0,3% à 147,72 pour un dollar américain après les commentaires de Ueda, certains acteurs du marché les ayant interprétés comme réduisant la probabilité d'une hausse des taux en octobre.

"Il n'y a pas eu de changement clair dans la communication de la BOJ qui suggérerait qu'elle essaie de préparer le terrain pour une hausse des taux en octobre", a déclaré Shotaro Mori, économiste principal à la SBI Shinsei Bank, prédisant qu'une hausse en décembre était maintenant plus probable qu'en octobre.

Ces remarques ont été formulées dans le sillage de la fermeture du gouvernement américain qui a débuté mercredi et qui est susceptible de retarder la publication de données économiques clés et de compliquer la décision de la BOJ concernant les taux d'intérêt.

Bien que tout retard dans les données américaines soit un problème "sérieux", la BOJ examinera attentivement les autres données disponibles pour compenser la perte, a déclaré Ueda lors d'une conférence de presse après avoir prononcé son discours.

Ueda a également déclaré qu'il espérait recueillir des informations lors de discussions avec les décideurs politiques et les banquiers au cours de la réunion du Fonds monétaire international (FMI) à Washington à la fin du mois, suggérant que le ton de la réunion sur les perspectives mondiales pourrait affecter la décision de la banque sur la question de savoir si elle doit augmenter ses taux en octobre.

"Il reste une incertitude assez importante sur la manière dont les tarifs douaniers pourraient affecter les économies mondiale, américaine et japonaise", a déclaré Ueda, tout en ajoutant que la BOJ n'avait pas besoin d'attendre toutes les données concrètes pour déterminer si les risques ont été dissipés.

PAS EN RETARD SUR LA COURBE

Les acteurs du marché ont suivi de près les commentaires de Ueda à la recherche d'indices sur la date à laquelle la BOJ reprendra un cycle de hausse des taux qui a été interrompu en raison de l'incertitude concernant les retombées économiques des droits de douane américains.

Lors de la réunion de septembre de la BOJ, une division hawkish du conseil d'administration et les appels à une hausse des taux à court terme lancés par un décideur politique dovish ont conduit les marchés à estimer à plus de 60 % les chances que la banque augmente ses taux de 0,5 % à 0,75 % lors de sa prochaine réunion de politique générale, les 29 et 30 octobre.

Ueda a déclaré que l'économie japonaise résistait jusqu'à présent à l'impact des droits de douane américains, de nombreuses entreprises disposant d'une réserve de bénéfices élevés accumulés dans le passé.

Il a également déclaré que l'inflation sous-jacente, ou la tendance générale des prix excluant les facteurs ponctuels, s'accélérera en direction de l'objectif de la BOJ - supprimant la référence antérieure à une brève stagnation dans un clin d'œil à la pression croissante exercée par la hausse des coûts alimentaires.

"Étant donné l'intensification des pénuries de main-d'œuvre et l'augmentation des attentes d'inflation à moyen et long terme, l'inflation sous-jacente devrait s'accélérer en même temps que l'inflation réelle", a déclaré Ueda.

Cette remarque contrastait avec le langage de la déclaration de politique générale de la BOJ en septembre, qui indiquait que l'inflation sous-jacente "sera lente en raison du ralentissement de la croissance, avant d'augmenter progressivement".

Alors que les augmentations des coûts alimentaires vont se modérer, le rythme du ralentissement pourrait être plus faible qu'initialement prévu et pourrait faire augmenter l'inflation sous-jacente, a déclaré Ueda lors de la conférence de presse.

"Je ne pense pas que le risque soit élevé, mais si c'est le cas, il faut y prêter attention", a déclaré Ueda à propos de la possibilité que la BOJ soit à la traîne pour faire face au risque d'une inflation trop élevée.

La BOJ a justifié la lenteur de ses hausses de taux par le fait que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire la hausse des prix induite par la demande intérieure telle qu'elle est mesurée par divers indicateurs, est inférieure à son objectif de 2 %.

L'année dernière, la Banque du Japon a mis fin à un programme de relance massif de dix ans et a relevé ses taux à 0,5 % en janvier, estimant que le Japon était sur le point d'atteindre durablement son objectif en matière d'inflation.

Alors que l'inflation à la consommation dépasse les 2 % depuis plus de trois ans, Ueda a souligné la nécessité de faire preuve de prudence dans l'augmentation des coûts d'emprunt afin de s'assurer que les hausses de prix sont alimentées par des hausses de salaires et une demande intérieure robuste.