 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le gouverneur de la Banque du Japon évoque la possibilité d'une hausse des taux en septembre et le débat sur les risques liés à l'inflation
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 05:38
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Banque du Japon doit évaluer avec soin l'impact des hausses de taux passées, déclare M. Ueda

* La vigilance face aux risques d'inflation est essentielle pour les futures décisions de politique monétaire

* M. Ueda confirme avoir rencontré M. Bessent, mais refuse de s'exprimer sur les détails

* Takata, membre « faucon » du conseil d’administration de la Banque du Japon, appelle à des hausses de taux « agiles »

* Les déclarations de M. Ueda et de M. Bessent renforcent la probabilité d’une hausse des taux en septembre

(Ajout des commentaires de Takata (BOJ), de la réaction des marchés et des commentaires d’Ueda (BOJ) aux paragraphes 6, 7, 9 et 15)

par Leika Kihara

La Banque du Japon (BOJ) débattra d’une hausse des taux d’intérêt, notamment en septembre, en se concentrant sur la question de savoir si les risques d’inflation s’intensifient, a déclaré mardi son gouverneur, Kazuo Ueda, laissant entrevoir une forte probabilité de hausse ce mois-ci.

Ces remarques font suite à un communiqué du département du Trésor américain indiquant que le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait rencontré M. Ueda et appelé à des mesures monétaires « décisives » pour lutter contre la faiblesse du yen, ce qui renforce les arguments en faveur d’une hausse des taux japonais ce mois-ci.

Bien qu’il se soit abstenu de s’engager à l’avance sur une hausse en septembre, M. Ueda a déclaré qu’il espérait discuter avec le conseil d’administration ce mois-ci de la question de savoir si la probabilité que le scénario économique de la Banque du Japon se concrétise augmentait et si les risques de hausse des prix s’accentuaient – deux conditions préalables à de nouvelles hausses des taux.

« Nous espérons continuer à relever les taux d’intérêt tant que les conditions financières resteront accommodantes. D’un autre côté, nous avons déjà relevé les taux à cinq reprises, nous devons donc évaluer avec soin l’impact cumulé sur l’économie », a déclaré M. Ueda.

« Cela dit, nous définirons notre politique en tenant compte des risques haussiers pesant sur l’inflation », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après avoir assisté à la réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville, en Caroline du Nord.

Dans un autre discours prononcé dans le nord du Japon, Hajime Takata , membre « faucon » du conseil d’administration de la Banque du Japon, a déclaré que celle-ci devrait relever ses taux avec souplesse en réponse aux pressions inflationnistes, plutôt qu’à un rythme semestriel fixe, afin de prévenir les risques de dépassement de l’inflation.

Ces commentaires « haussiers » ont contribué à faire grimper mercredi le rendement des obligations d’État japonaises à deux ans (JGB), qui sont les plus sensibles à la politique monétaire, à 1,830%, son plus haut niveau depuis 1995.

Lors de la conférence de presse, M. Ueda a confirmé la rencontre avec M. Bessent dimanche, mais n’a pas souhaité s’exprimer sur la teneur de leurs discussions.

L'ACCENT EST MIS SUR LES RISQUES D'INFLATION

Ces commentaires constituent la dernière occasion pour M. Ueda de s’exprimer publiquement sur la politique monétaire et la conjoncture économique avant la période de silence qui précède la prochaine réunion de politique monétaire des 17 et 18 septembre.

L’inflation mondiale et la vague de ventes qui s’en est suivie sur les marchés obligataires figuraient parmi les principaux sujets de débat lors de la réunion des ministres des Finances du G20, le rendement des obligations japonaises à 10 ans ayant atteint 3% pour la première fois depuis 1996.

M. Ueda a déclaré que les données récentes suggéraient que la situation économique et les prix évoluaient globalement conformément aux projections présentées dans le rapport trimestriel publié en juillet, ajoutant que l’approche fondamentale de la Banque du Japon en matière de politique monétaire restait inchangée.

Toutefois, l’inflation sous-jacente étant très proche de l’objectif de 2% de la Banque du Japon, celle-ci doit accorder une attention particulière aux risques inflationnistes dans l’orientation de sa politique, a déclaré M. Ueda.

Parmi les facteurs clés à examiner figurent les risques de hausse des prix liés au conflit au Moyen-Orient, la forte demande liée à l’intelligence artificielle et la pression inflationniste exercée par la faiblesse du yen, a-t-il précisé.

« Nous examinerons attentivement si l’économie et les prix évoluent conformément à notre scénario de base, ainsi que les risques », a déclaré M. Ueda. « Nous débattrons de ces facteurs de manière approfondie, notamment lors de notre prochaine réunion de politique monétaire. »

M. Ueda n’a pas souhaité s’exprimer lorsqu’on lui a demandé si les marchés anticipaient déjà presque entièrement la possibilité d’une hausse des taux lors de la réunion de septembre.

Concernant la hausse des rendements des obligations d’État japonaises (JGB), M. Ueda a expliqué qu’elle était en grande partie due aux pressions mondiales à la hausse sur les rendements, mais a souligné que la Banque du Japon resterait vigilante face à l’évolution des marchés.

La Banque du Japon a relevé ses taux d’intérêt en juin à 1%, leur plus haut niveau depuis 31 ans, estimant que le Japon était sur le point d’atteindre durablement son objectif d’inflation de 2%. Elle a maintenu ses taux inchangés en juillet, mais a laissé entrevoir une forte probabilité de hausse à court terme en raison des pressions croissantes sur les prix liées à la guerre au Moyen-Orient et à la faiblesse du yen.

Les appels répétés de M. Bessent en faveur d’une hausse des taux de la Banque du Japon et une série de déclarations « hawkish » de la part de la banque centrale ont conduit les marchés à intégrer presque entièrement la probabilité d’une hausse des taux ce mois-ci.

Devises
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une raffinerie de pétrole de la compagnie PDVSA à Puerto La Cruz, au Venezuela, le 1er septembre 2026 ( AFP / Yuri CORTEZ )
    Le ministre américain de l'Energie au Venezuela pour discuter de l'accord pétrolier
    information fournie par AFP 02.09.2026 06:16 

    Le ministre américain de l'Energie, Chris Wright, est arrivé mardi au Venezuela pour des rencontres après l'annonce d'un accord pouvant permettre à Washington de contrôler environ un cinquième des réserves pétrolières du pays. Au Venezuela, l'Assemblée nationale, ... Lire la suite

  • Manifestation pro-iranienne à Bagdad, le 19 août 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    L'Iran attaque des bases des Etats-Unis après de nouvelles frappes américaines
    information fournie par AFP 02.09.2026 05:51 

    L'Iran a attaqué mercredi des bases militaires des Etats-Unis dans le Golfe après la conclusion d'une salve de frappes américaines contre lui, la deuxième en quelques jours. "Les forces américaines ont frappé des cibles du Corps des Gardiens de la Révolution iranien", ... Lire la suite

  • Vue du porte-avions américain Abraham Lincoln le 2 septembre 2026 depuis le port de Laem Chabang en Thaïlande ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Le porte-avions américain Abraham Lincoln en Thaïlande après neuf mois en mer
    information fournie par AFP 02.09.2026 05:22 

    Le porte-avions américain Abraham Lincoln, au cœur d'une polémique sur les conditions de vie à bord après plus de neuf mois en mer, est arrivé mercredi en Thaïlande pour y faire escale, selon des journalistes de l'AFP. Les quelque 5.000 membres d'équipage du bâtiment ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 01/09/2026
    Top 5 IA du 01/09/2026
    information fournie par Libertify 02.09.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Johnson & Johnson, Lectra, Renault, Technip Energies, Veolia. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,49 +0,32%
Or
4 312,21 -0,40%
CAC 40
8 301,85 -0,39%
EUR/USD SPOT
1,15778 -0,20%
TOTALENERGIES
77,61 +2,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank