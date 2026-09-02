Le gouverneur de la Banque du Japon évoque la possibilité d'une hausse des taux en septembre et le débat sur les risques liés à l'inflation

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* La Banque du Japon doit évaluer avec soin l'impact des hausses de taux passées, déclare M. Ueda

* La vigilance face aux risques d'inflation est essentielle pour les futures décisions de politique monétaire

* M. Ueda confirme avoir rencontré M. Bessent, mais refuse de s'exprimer sur les détails

* Takata, membre « faucon » du conseil d’administration de la Banque du Japon, appelle à des hausses de taux « agiles »

* Les déclarations de M. Ueda et de M. Bessent renforcent la probabilité d’une hausse des taux en septembre

(Ajout des commentaires de Takata (BOJ), de la réaction des marchés et des commentaires d’Ueda (BOJ) aux paragraphes 6, 7, 9 et 15)

par Leika Kihara

La Banque du Japon (BOJ) débattra d’une hausse des taux d’intérêt, notamment en septembre, en se concentrant sur la question de savoir si les risques d’inflation s’intensifient, a déclaré mardi son gouverneur, Kazuo Ueda, laissant entrevoir une forte probabilité de hausse ce mois-ci.

Ces remarques font suite à un communiqué du département du Trésor américain indiquant que le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait rencontré M. Ueda et appelé à des mesures monétaires « décisives » pour lutter contre la faiblesse du yen, ce qui renforce les arguments en faveur d’une hausse des taux japonais ce mois-ci.

Bien qu’il se soit abstenu de s’engager à l’avance sur une hausse en septembre, M. Ueda a déclaré qu’il espérait discuter avec le conseil d’administration ce mois-ci de la question de savoir si la probabilité que le scénario économique de la Banque du Japon se concrétise augmentait et si les risques de hausse des prix s’accentuaient – deux conditions préalables à de nouvelles hausses des taux.

« Nous espérons continuer à relever les taux d’intérêt tant que les conditions financières resteront accommodantes. D’un autre côté, nous avons déjà relevé les taux à cinq reprises, nous devons donc évaluer avec soin l’impact cumulé sur l’économie », a déclaré M. Ueda.

« Cela dit, nous définirons notre politique en tenant compte des risques haussiers pesant sur l’inflation », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après avoir assisté à la réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville, en Caroline du Nord.

Dans un autre discours prononcé dans le nord du Japon, Hajime Takata , membre « faucon » du conseil d’administration de la Banque du Japon, a déclaré que celle-ci devrait relever ses taux avec souplesse en réponse aux pressions inflationnistes, plutôt qu’à un rythme semestriel fixe, afin de prévenir les risques de dépassement de l’inflation.

Ces commentaires « haussiers » ont contribué à faire grimper mercredi le rendement des obligations d’État japonaises à deux ans (JGB), qui sont les plus sensibles à la politique monétaire, à 1,830%, son plus haut niveau depuis 1995.

Lors de la conférence de presse, M. Ueda a confirmé la rencontre avec M. Bessent dimanche, mais n’a pas souhaité s’exprimer sur la teneur de leurs discussions.

L'ACCENT EST MIS SUR LES RISQUES D'INFLATION

Ces commentaires constituent la dernière occasion pour M. Ueda de s’exprimer publiquement sur la politique monétaire et la conjoncture économique avant la période de silence qui précède la prochaine réunion de politique monétaire des 17 et 18 septembre.

L’inflation mondiale et la vague de ventes qui s’en est suivie sur les marchés obligataires figuraient parmi les principaux sujets de débat lors de la réunion des ministres des Finances du G20, le rendement des obligations japonaises à 10 ans ayant atteint 3% pour la première fois depuis 1996.

M. Ueda a déclaré que les données récentes suggéraient que la situation économique et les prix évoluaient globalement conformément aux projections présentées dans le rapport trimestriel publié en juillet, ajoutant que l’approche fondamentale de la Banque du Japon en matière de politique monétaire restait inchangée.

Toutefois, l’inflation sous-jacente étant très proche de l’objectif de 2% de la Banque du Japon, celle-ci doit accorder une attention particulière aux risques inflationnistes dans l’orientation de sa politique, a déclaré M. Ueda.

Parmi les facteurs clés à examiner figurent les risques de hausse des prix liés au conflit au Moyen-Orient, la forte demande liée à l’intelligence artificielle et la pression inflationniste exercée par la faiblesse du yen, a-t-il précisé.

« Nous examinerons attentivement si l’économie et les prix évoluent conformément à notre scénario de base, ainsi que les risques », a déclaré M. Ueda. « Nous débattrons de ces facteurs de manière approfondie, notamment lors de notre prochaine réunion de politique monétaire. »

M. Ueda n’a pas souhaité s’exprimer lorsqu’on lui a demandé si les marchés anticipaient déjà presque entièrement la possibilité d’une hausse des taux lors de la réunion de septembre.

Concernant la hausse des rendements des obligations d’État japonaises (JGB), M. Ueda a expliqué qu’elle était en grande partie due aux pressions mondiales à la hausse sur les rendements, mais a souligné que la Banque du Japon resterait vigilante face à l’évolution des marchés.

La Banque du Japon a relevé ses taux d’intérêt en juin à 1%, leur plus haut niveau depuis 31 ans, estimant que le Japon était sur le point d’atteindre durablement son objectif d’inflation de 2%. Elle a maintenu ses taux inchangés en juillet, mais a laissé entrevoir une forte probabilité de hausse à court terme en raison des pressions croissantes sur les prix liées à la guerre au Moyen-Orient et à la faiblesse du yen.

Les appels répétés de M. Bessent en faveur d’une hausse des taux de la Banque du Japon et une série de déclarations « hawkish » de la part de la banque centrale ont conduit les marchés à intégrer presque entièrement la probabilité d’une hausse des taux ce mois-ci.