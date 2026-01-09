Le gouverneur californien propose 200 millions de dollars de nouveaux rabais fiscaux pour les VE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails sur le plan et sur les autres impacts des VE dans les paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

Le gouverneur dela Californie , Gavin Newsom, propose 200 millions de dollars de nouveaux rabais fiscaux pour les véhicules électriques après que le Congrès ait mis fin plus tôt cette année à une déduction fiscale fédérale de 7 500 dollars sur les nouveaux VE, a déclaré l'État vendredi.

Fin 2024, Gavin Newsom a déclaré que si le président Donald Trump éliminait le crédit d'impôt fédéral pour les VE, il proposerait de créer une nouvelle version du Clean Vehicle Rebate Program de l'État qui s'est terminé en 2023 et a dépensé 1,49 milliard de dollars pour subventionner 586 000 véhicules au cours d'une décennie. Les ventes de VE ont fortement chuté au cours des trois derniers mois de 2024 après l'expiration du crédit d'impôt fédéral le 30 septembre.

La législation mettant fin au crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ pour les nouveaux VE a également mis fin à un crédit de 4 000 $ pour les VE d'occasion.

Vendredi, le California Air Resources Board a déclaré qu'il n'était pas encore certain du montant par véhicule que l'État pourrait offrir sous forme de rabais fiscaux.

Les constructeurs automobiles sont aux prises avec les conséquences de la baisse des ventes de VE. Stellantis, société mère de Chrysler, a déclaré vendredi qu'elle cesserait de vendre ses Jeep Wrangler et Grand Cherokee électriques hybrides rechargeables en Amérique du Nord, tandis que General Motors GM.N , opens new tab a déclaré jeudi qu'elle prendrait une charge de 6 milliards de dollars pour se défaire de certains investissements dans les véhicules électriques.

Le 1eroctobre, le gouvernement fédéral a interdit aux États d'autoriser les véhicules électriques et autres voitures propres à utiliser les voies réservées au covoiturage sans respecter les exigences en matière d'occupation des véhicules. La Californie et d'autres États avaient utilisé cet avantage pour encourager les ventes de véhicules électriques. Donald Trump s'est attaqué aux VE sur plusieurs fronts, notamment en signant en juin une loi interdisant à la Californie d'imposer la vente de véhicules électriques . En juillet, l'administration a informé les constructeurs automobiles qu'une nouvelle loi signée par Donald Trump ne les obligera pas à payer d'amendes en cas de non-respect des règles de consommation de carburant à partir de l'année modèle 2022. L'administration apporte d'autres changements qui permettront aux constructeurs automobiles d'économiser des milliards de dollars dans l'achat de crédits auprès de Tesla TSLA.O et d'autres pour répondre aux exigences réglementaires antérieures.