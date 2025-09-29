 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le gouverneur californien Newsom signe une loi exigeant des informations sur la sécurité de l'IA
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé lundi une loi qui obligerait le développeur de ChatGPT, OpenAI, et d'autres grands acteurs à divulguer leur approche en matière d'atténuation des risques catastrophiques potentiels liés à leurs modèles d'IA de pointe.

La Californie accueille les principaux acteurs de l'IA, notamment OpenAI, Alphabet's GOOGL.O Google, Meta Platforms

META.O , Nvidia NVDA.O et Anthropic, et souhaite, grâce à ce projet de loi, être considérée comme un chef de file en matière de réglementation d'un secteur potentiellement essentiel pour son économie dans les années à venir.

"La Californie a prouvé qu'elle pouvait établir des réglementations pour protéger ses communautés tout en veillant à ce que l'industrie croissante de l'IA continue de prospérer", a déclaré M. Newsom dans un communiqué de presse sur la loi.

Le bureau de M. Newsom a déclaré que la loi, connue sous le nom de SB 53, comble le vide laissé par le Congrès, qui n'a pas encore adopté de législation générale sur l'IA, et constitue un modèle à suivre pour les États-Unis.

