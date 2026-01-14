Le gouvernement italien est prêt à soutenir un nouveau mandat pour l'administrateur délégué d'Eni, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Première ministre italienne Giorgia Meloni est prête à soutenir l'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi, pour un nouveau mandat de trois ans au sein du groupe énergétique, ont déclaré trois sources proches du dossier, ouvrant ainsi la voie à la prolongation de son règne en tant que dirigeant le plus ancien de l'entreprise.

Descalzi, 70 ans, est directeur général d'Eni ENI.MI depuis 2014, après avoir fait carrière dans le groupe en tant qu'expert en amont et en exploration, avec une connaissance approfondie de l'Afrique. Le dirigeant est disponible pour un autre mandat, a précisé l'une des sources.

L'administration de Meloni, qui contrôle le groupe avec une participation totale de près de 32%, mènera la danse lors de l'assemblée des actionnaires d'Eni début mai, lorsque les investisseurs doivent voter pour la nomination de l'équipe de direction.

"Il s'agit de décisions qui relèvent de nos actionnaires, et nous ne les commentons donc pas", a déclaré un porte-parole d'Eni.

Le bureau de la Première ministre n'était pas disponible pour commenter.

Les médias italiens et l'agence de presse Bloomberg ont également rapporté que le gouvernement se préparait à reconduire M. Descalzi à la tête du groupe énergétique. Après avoir aidé Rome à remplacer les livraisons de gaz russe en réaction à l'invasion de l'Ukraine par Moscou , M. Descalzi a piloté la création de divisions à faibles émissions de carbone au sein du groupe pétrolier et gazier et a supervisé l'ouverture de ces entreprises aux fonds d'infrastructure et aux sociétés d'investissement.

Cette démarche a permis à Eni de partager l'effort financier nécessaire au développement de l'entreprise de biocarburants Enilive, de l'unité de vente au détail et d'énergie renouvelable Plenitude et de l'activité de capture du carbone d'Eni avec des partenaires mondiaux aux poches bien garnies.

Il s'agit notamment de la société d'investissement américaine KKR KKR.N , du gestionnaire d'actifs suisse Energy Infrastructure Partners, d'Ares Management et du fonds d'infrastructure GIP BLK.N de BlackRock. Selon les analystes, l'un des défis du groupe de 52 milliards d'euros et de sa direction au cours des trois prochaines années sera de soutenir la croissance de ses nouvelles unités et de veiller à ce que les rendements promis aux partenaires d'investissement soient respectés.