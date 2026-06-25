Le gouvernement écossais désigne les chefs de file pour sa première émission obligataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations générales sur l'émission obligataire aux paragraphes 4 et 5, des détails sur la notation de crédit de l'Écosse au paragraphe 7, ainsi que d'autres chefs de file au paragraphe 8)

Le gouvernement écossais a désigné jeudi HSBC, NatWest, RBC et Merrill Lynch (filiale de Bank of America ) comme co-teneurs de livre pour sa première émission obligataire de l'histoire récente, prévue d'ici la fin de l'exercice financier en cours.

Ce programme vise à émettre 1,5 milliard de livres sterling (1,97 milliard de dollars) de dette au cours des cinq prochaines années afin de financer des projets d’infrastructures, notamment dans les domaines des routes et des énergies renouvelables.

«Le programme obligataire du gouvernement écossais s’appuie sur des notationsde crédit de hautniveau attribuées par deux agences de notation mondiales», a déclaré la vice-Première ministre Jenny Gilruth. Reuters a rapporté au début du mois que le gouvernement écossais sondait les investisseurs en vue de la première émission de dette du pays depuis le XVIIe siècle.

Certains investisseurs ont surnommé ces obligations “kilts”, un jeu de mots entre le surnom des obligations britanniques (“gilts”) et le vêtement traditionnel masculin en tartan des Highlands écossais.

En tant que partie intégrante du Royaume-Uni, les besoins de financement de l’Écosse sont couverts par la dette publique britannique, mais le gouvernement d’Édimbourg, favorable à l’indépendance, tient à lever ses propres fonds.

Jenny Gilruth a déclaré que la notation de crédit “investment grade” de l’Écosse constituait “une reconnaissance de la solidité de l’économie écossaise”, bien que S&P Global ait indiqué l’année dernière que cette notation risquait d’être abaissée si l’Écosse “prenait des mesures concrètes en vue de son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni”.

Parmi les autres banques figurant sur la liste pour accompagner les futures ventes d’obligations d’État écossaises figurent Santander, Barclays, Citi, Deutsche Bank et Standard Chartered.

Toutes les banques concernées sont également des opérateurs principaux — appelés “teneurs de marché de premier plan” — sur le marché de la dette publique britannique. (1 dollar = 0,7601 livre sterling)