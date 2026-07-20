 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le gouvernement britannique et Bezos soutiennent la levée de fonds de 450 millions de dollars de CuspAI, une start-up qui cherche à découvrir de nouveaux matériaux
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société britannique CuspAI a annoncé lundi avoir levé 450 millions de dollars auprès d'investisseurs, parmi lesquels le gouvernement britannique et le fonds d'investissement de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Cette start-up cherche en effet à découvrir de tout nouveaux matériaux susceptibles de faire progresser des secteurs clés, notamment celui des puces électroniques. CuspAI a également lancé « AI Materials Foundry », une coalition regroupant plus de 45 entreprises, parmi lesquelles le concepteur de puces Nvidia NVDA.O et la société de réseaux sociaux Meta META.O , afin de mettre en commun les ressources informatiques nécessaires aux logiciels destinés à aider les chercheurs à mettre au point de nouveaux matériaux. Ce tour de table de série B a été mené par Kleiner Perkins et NEA et a valorisé CuspAI à 2,6 milliards de dollars. La start-up prévoit d’étendre ses activités aux États-Unis, en Asie-Pacifique et en Europe. « Si nous ne progressons pas rapidement, les 50 prochaines années de progrès industriel seront freinées par un seul défi: le monde a besoin de matériaux qui n’existent pas encore », ont déclaré les cofondateurs de CuspAI, Chad Edwards et Max Welling , dans un article publié sur leur blog Medium. Cette collaboration vise à mettre fin au goulot d’étranglement lié aux matériaux qui freine le progrès, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, des énergies propres et de la fabrication de pointe, selon la start-up. CuspAI a indiqué que sa plateforme d’IA, MIRA, permet à ses partenaires de mener à bien des cycles de découverte complets — « de la conception générative des matériaux à la simulation, en passant par la planification des voies de synthèse et la validation expérimentale coordonnée ».

Glade Brook Capital Partners, Lux Capital, AMD Ventures et l’organisme néerlandais Invest-NL rejoignent le Sovereign AI Venture Fund britannique et Bezos Expeditions en tant que nouveaux investisseurs. CuspAI a nommé Abhi Talwalkar, membre du conseil d'administration d'Advanced Micro Devices AMD.O et vétéran du secteur des semi-conducteurs, au sein de son comité consultatif, aux côtés de pionniers de l’IA moderne tels que Yann LeCun et Geoffrey Hinton. La start-up a également annoncéavoir recruté John Giannandrea, ancien cadre chez Apple et Google, qui contribue à la mise en place de ses activités de fonderie aux États-Unis.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
495,7600 USD NASDAQ -1,03%
APPLIED MATERIALS
529,6600 USD NASDAQ -5,57%
LAM RESEARCH
313,3000 USD NASDAQ -2,39%
META PLATFORMS
646,0100 USD NASDAQ -2,79%
NVIDIA
202,8100 USD NASDAQ -2,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26 +0,15%
CAC 40
8 358,16 +0,23%
Pétrole Brent
88,39 +4,16%
SOITEC
85,7 -1,88%
TOTALENERGIES
70,79 +0,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank