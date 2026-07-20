Le gouvernement britannique et Bezos soutiennent la levée de fonds de 450 millions de dollars de CuspAI, une start-up qui cherche à découvrir de nouveaux matériaux

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La société britannique CuspAI a annoncé lundi avoir levé 450 millions de dollars auprès d'investisseurs, parmi lesquels le gouvernement britannique et le fonds d'investissement de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Cette start-up cherche en effet à découvrir de tout nouveaux matériaux susceptibles de faire progresser des secteurs clés, notamment celui des puces électroniques. CuspAI a également lancé « AI Materials Foundry », une coalition regroupant plus de 45 entreprises, parmi lesquelles le concepteur de puces Nvidia NVDA.O et la société de réseaux sociaux Meta META.O , afin de mettre en commun les ressources informatiques nécessaires aux logiciels destinés à aider les chercheurs à mettre au point de nouveaux matériaux. Ce tour de table de série B a été mené par Kleiner Perkins et NEA et a valorisé CuspAI à 2,6 milliards de dollars. La start-up prévoit d’étendre ses activités aux États-Unis, en Asie-Pacifique et en Europe. « Si nous ne progressons pas rapidement, les 50 prochaines années de progrès industriel seront freinées par un seul défi: le monde a besoin de matériaux qui n’existent pas encore », ont déclaré les cofondateurs de CuspAI, Chad Edwards et Max Welling , dans un article publié sur leur blog Medium. Cette collaboration vise à mettre fin au goulot d’étranglement lié aux matériaux qui freine le progrès, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, des énergies propres et de la fabrication de pointe, selon la start-up. CuspAI a indiqué que sa plateforme d’IA, MIRA, permet à ses partenaires de mener à bien des cycles de découverte complets — « de la conception générative des matériaux à la simulation, en passant par la planification des voies de synthèse et la validation expérimentale coordonnée ».

Glade Brook Capital Partners, Lux Capital, AMD Ventures et l’organisme néerlandais Invest-NL rejoignent le Sovereign AI Venture Fund britannique et Bezos Expeditions en tant que nouveaux investisseurs. CuspAI a nommé Abhi Talwalkar, membre du conseil d'administration d'Advanced Micro Devices AMD.O et vétéran du secteur des semi-conducteurs, au sein de son comité consultatif, aux côtés de pionniers de l’IA moderne tels que Yann LeCun et Geoffrey Hinton. La start-up a également annoncéavoir recruté John Giannandrea, ancien cadre chez Apple et Google, qui contribue à la mise en place de ses activités de fonderie aux États-Unis.