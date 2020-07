Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement britannique débloque £1,5 milliard au secours de la culture Reuters • 05/07/2020 à 23:52









LONDRES, 5 juillet (Reuters) - Le gouvernement britannique va investir 1,5 milliard de livres (plus de 1,7 milliard d'euros) dans les institutions culturelles et dans le monde des arts pour sauver un secteur que l'épidémie de coronavirus a mis à l'arrêt, a annoncé dimanche soir le Premier ministre Boris Johnson. "Cet argent contribuera à préserver ce secteur pour les générations futures, à faire en sorte que les groupes et les lieux d'arts à travers le pays puissent rester à flot et à soutenir leurs employés tant que leurs portes resteront fermées et leurs rideaux tirés", dit-il dans un communiqué. Après trois mois de confinement, les musées et les cinémas ont pu rouvrir en Angleterre mais dans des conditions strictes de respect de la distance physique. Le resserrement partiel du confinement exclut en revanche la reprise à ce stade des concerts ou des représentations théâtrales. Downing Street présente ce fonds d'urgence comme la plus vaste aide jamais accordée au secteur de la culture en Grande-Bretagne. L'argent sera versé sous la forme de subventions d'urgence et par le biais de prêts à taux préférentiels. (Alistair Smout version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.