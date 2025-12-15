Le gouvernement américain lance une campagne d'embauche d'ingénieurs pour des postes dans l'IA et la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les remarques de Kupor tout au long de l'article) par Courtney Rozen

Le gouvernement américain a lancé lundi une campagne visant à embaucher 1 000 ingénieurs pour des postes fédéraux de deux ans, y compris ceux qui ont une expertise en intelligence artificielle, selon un haut responsable de l'administration Trump. Les ingénieurs s'attaqueront à des projets spécifiques au sein des agences gouvernementales, y compris la construction d'une plateforme numérique pour les comptes d'épargne de l'administration Trump pour les enfants, a déclaré Scott Kupor, le directeur de l'Office américain de gestion du personnel. L'objectif est d'embaucher la première série d'ingénieurs d'ici le 31 mars, a déclaré M. Kupor.

Le gouvernement veut "bénéficier de personnes très intelligentes travaillant sur certains des problèmes les plus complexes et les plus difficiles du monde", a-t-il déclaré.

L'initiative d'embauche fait partie du programme de l'administration Trump en matière d'IA, dirigé en partie par l'ancien dirigeant de PayPal, David Sacks. Des entreprises privées se sont engagées à prendre en considération les anciens élèves du programme pour des postes, a indiqué M. Kupor. La liste des entreprises comprend Apple, Google et Nvidia, entre autres, selon le site web du programme. L'administration Trump cherche à embaucher des employés ayant une expertise en génie logiciel, en IA, en cybersécurité et en analyse de données, selon le site web. L'ancien président Joe Biden a mis en place une initiative similaire afin d'intégrer des professionnels de l'IA dans les emplois gouvernementaux. Cette initiative a permis d'embaucher environ 200 personnes, selon une déclaration de l'administration Biden datant de 2024. Environ 75 de ces employés occupent toujours des postes au sein du gouvernement, a déclaré M. Kupor.