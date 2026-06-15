Le gouvernement allemand serait sur le point d'abandonner ses projets de remises variables sur les médicaments, selon une source citée par Reuters

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 3) par Andreas Rinke

Le gouvernement allemand abandonneson projet d'introduire des remises variables sur les médicaments, a déclaré lundi une source gouvernementale à Reuters, suite à l'opposition de l'industrie à cette proposition.

Dans le cadre des projets initiaux du gouvernement, les laboratoires pharmaceutiques auraient été tenus d'offrir des remises dont le montant aurait varié en fonction des dépenses globales du pays en médicaments et des recettes du système de santé.

Ces remises variables seront remplacées par de nouvelles remises à un niveau fixe afin que les entreprises puissent planifier leurs activités, a déclaré la source, sans préciser le montant de ces nouvelles remises.

Le ministère fédéral de la Santé a déclaré que rien n'avait encore été décidé et a refusé de commenter davantage les « délibérations parlementaires ».

En avril, le gouvernement a dévoilé des plans visant une refonte en profondeur du système de santé public du pays afin de réduire un déficit de financement imminent de 20 milliards d’euros (23 milliards de dollars) et d’éviter une hausse des cotisations d’assurance maladie obligatoire.

Cela a suscité des critiques de la part de groupes représentant les médecins, les patients et les hôpitaux, ainsi que des dirigeants de l'industrie pharmaceutique , dont certains ont déclaré qu'ils réduiraient leurs plans d'investissement actuels ou futurs en réponse.

Le directeur général d'Eli Lilly LLY.N avait déclaré que le fabricant américain de médicaments contre l'obésité réduirait de moitié son investissement initialement prévu de 2,3 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars) en Allemagne.

(1 $ = 0,8618 euro)