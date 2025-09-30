Le GNL est la principale contribution de Shell à l'industrie de l'énergie au cours de la prochaine décennie, selon son directeur général

Le gaz naturel liquéfié (GNL) sera la plus grande contribution de la major pétrolière européenne Shell à l'industrie de l'énergie au cours de la prochaine décennie en termes de valeur et alors qu'elle cherche à réduire les émissions dues à la production de combustibles fossiles, a déclaré lundi le directeur général Wael Sawan.

Depuis son arrivée à la tête de Shell en janvier 2023, M. Sawan a mis l'accent sur le gaz naturel afin d'améliorer les performances financières de l'entreprise par rapport à ses pairs en Europe et aux États-Unis, et s'est détourné des énergies renouvelables en se retirant d'un certain nombre de projets éoliens, solaires et d'autres projets à faible émission de carbone.

M. Sawan estime que le GNL est l'un des combustibles les plus efficaces pour réduire les émissions mondiales, car il peut remplacer le charbon dans des pays comme l'Inde, la Chine et d'autres pays asiatiques. Il s'attend à ce que la demande de ce combustible super réfrigéré augmente de 60 % d'ici à 2040, le GNL représentant alors environ 20 % des ventes mondiales de gaz naturel, contre environ 13 % à l'heure actuelle.

"Nous sommes absolument engagés dans ce secteur", a déclaré M. Sawan lors d'un événement organisé par l'Economic Club de New York, en précisant que la société a prévu un certain nombre de projets GNL à Abou Dhabi , au Nigeria et dans d'autres pays.

M. Sawan, qui s'est rendu la semaine dernière à Vancouver pour célébrer l' installation de LNG Canada, a déclaré que l'entreprise évaluait encore quelques facteurs avant de prendre une décision d'investissement finale sur une deuxième phase du projet .

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a inscrit l'expansion sur une liste de cinq grands projets de construction nationale qu'il souhaitait voir accélérer. L'usine est la première grande installation d'exportation de GNL au Canada et la première sur la côte ouest de l'Amérique du Nord.

"Je ne pense pas avoir jamais vu les étoiles aussi bien alignées qu'aujourd'hui au Canada", a déclaré M. Sawan, soulignant le fort soutien du gouvernement, tant au niveau provincial que national. "Tout le monde souhaite vraiment que ce projet se concrétise."

La décision dépendra néanmoins de l'analyse que fera Shell des conditions du marché, d'autant plus qu'une vague massive d'ajouts de capacités de GNL aux États-Unis et ailleurs devrait déferler sur le marché au cours des prochaines années.

"Le nombre de décisions finales d'investissement qui ont été prises me surprend, pour être honnête, parce qu'elles se situent à l'extrémité supérieure de la courbe des coûts", a-t-il déclaré. "Ce n'est donc pas totalement rationnel d'un point de vue économique."

"C'est pourquoi nous devons être en mesure de juger du moment opportun pour augmenter les capacités", a-t-il ajouté.