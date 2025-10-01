 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 445,69
-1,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le GIP de BlackRock s'apprête à racheter AES pour 38 milliards de dollars, selon le FT
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 03:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock BLK.N , est sur le point de conclure un accord de 38 milliards de dollars pour acheter le groupe de services publics AES AES.N , a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes informées sur le sujet.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AES
13,150 USD NYSE -0,11%
BLACKROCK
1 165,920 USD NYSE -0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank