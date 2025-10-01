Le GIP de BlackRock s'apprête à racheter AES pour 38 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock BLK.N , est sur le point de conclure un accord de 38 milliards de dollars pour acheter le groupe de services publics AES AES.N , a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes informées sur le sujet.
Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.
