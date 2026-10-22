Le Ghana s'apprête à harmoniser les rémunérations dans le secteur minier dans le cadre d'une initiative visant à favoriser le contenu local

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Le Ghana a ordonné à son autorité de régulation minière d'harmoniser les conditions salariales et d'emploi dans l'ensemble du secteur, une mesure qui pourrait apaiser les inquiétudes des syndicats concernant le transfert prévu, d'ici décembre, des activités minières des multinationales vers des sous-traitants locaux.

* Le premier producteur d'or d'Afrique a ordonné aux sociétés minières de transférer leurs activités à des sous-traitants locaux, sous peine de sanctions en vertu des règles de contenu local qui concernent les principaux opérateurs, notamment Newmont NEM.N , AngloGold Ashanti AU.N , Zijin 601899.SS et Ghana Manganese Company. Les syndicats se sont opposés à cette mesure, avertissant qu'elle pourrait entraîner une baisse des salaires et des avantages sociaux des travailleurs

* Le ministère des Terres et des Ressources naturelles a déclaré mercredi en fin de journée qu’il avait donné instruction à la Commission des minéraux de veiller à ce qu’aucun travailleur employé par un sous-traitant minier ne subisse de réduction de salaire, d’avantages sociaux ou de conditions de travail à la suite du passage de l’exploitation minière en propre à l’exploitation minière sous contrat

* L’autorité de régulation a également été chargée d’harmoniser les salaires, les rémunérations et les conditions d’emploi tout au long de la chaîne de valeur minière, ainsi que de mettre en place un système de classification des sous-traitants basé sur leur capacité. Elle doit mener à bien ce processus et soumettre des propositions de mise en œuvre d’ici le 30 novembre

* Le ministère a déclaré qu’il appliquerait une "tolérance zéro" à l’égard des pratiques déloyales en matière de travail, de la formation de cartels, du trucage d’appels d’offres et des montages de façade qui compromettent les objectifs de contenu local

* La Commission des minéraux n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire