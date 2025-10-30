 Aller au contenu principal
Le Ghana ordonne le premier grand audit des entreprises minières depuis dix ans
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maxwell Akalaare Adombila

Le Ghana, premier producteur d'or d'Afrique, a lancé son audit minier le plus agressif depuis une décennie, ciblant les principales entreprises minières pour récupérer les revenus perdus et renforcer la surveillance, selon une lettre du gouvernement consultée par Reuters.

Les gouvernements d'Afrique de l'Ouest intensifient la surveillance des entreprises minières afin d'assurer le respect des réglementations et de préserver les revenus issus de la flambée des prix des matières premières .

Les prix de l'or au comptant ont atteint un record XAU= au-dessus de 4 380 dollars l'once troy le 20 octobre.

L'audit portera sur les principales sociétés d'extraction d'or, notamment Newmont NEM.N , AngloGold Ashanti AU.N , Gold Fields GFIJ.J , Perseus PRU.AX , Asante Gold ASE.V et la société chinoise Zijin 601899.SS .

Il sera dirigé par des auditeurs gouvernementaux, des comptables judiciaires et des consultants indépendants, selon une lettre gouvernementale du 13 octobre de la Commission des minéraux, organisme de réglementation, envoyée aux sociétés minières par l'intermédiaire de la Chambre des mines du Ghana.

L'organisme de réglementation du secteur, la Commission des minéraux, déploie des équipes pour l'audit physique et financier à l'échelle nationale, du 1er novembre à juin 2026, afin d'examiner les volumes de production, les flux de minerais, les paiements d'impôts et de redevances et le respect de l'environnement.

Les mineurs doivent présenter leurs registres de production sur 10 ans, leurs documents financiers sur 3 ans, tous les permis, les stocks et les manifestes d'expédition avant le 31 octobre.

Les rapports spécifiques à l'entreprise doivent être remis dans les 30 jours suivant chaque visite de site, selon la lettre.

La Commission des minéraux s'est refusée à tout commentaire. Le ministère des mines n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

UN VÉRITABLE POTENTIEL DE REVENUS

L'exploitation minière est essentielle pour le deuxième producteur mondial de cacao, générant 17,7 milliards de cedis ghanéens (1,68 milliard de dollars) en 2024, grâce à une augmentation de 25,1 % de la production d'or qui a contribué à stabiliser l'économie après la pire crise qu'elle ait connue depuis une génération.

Le Ghana, qui exporte également de la bauxite, des diamants et du manganèse, s'attend à ce que la production d'or passe de 4,8 millions d'onces à 5,1 millions d'onces cette année.

La lettre de la Commission détaille un audit échelonné commençant par la mine Damang de Gold Fields et Perseus en novembre, et se terminant par l'unité Kibi de la société canadienne Xtra-Gold XTG.TO à la fin du mois de juin 2026.

Les entreprises individuelles ont reçu des lettres détaillant le calendrier, a déclaré un cadre de l'une d'entre elles, qui a demandé à ne pas être nommé.

AngloGold Ashanti, Asante Gold, Gold Fields, Newmont, Perseus, Xtra-Gold et Zijin n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La Chambre des mines n'a pas non plus répondu immédiatement.

Le Ghana a effectué son dernier audit du secteur minier en 2015 avec l'aide d'enquêteurs externes, mais certaines entreprises ont contesté les résultats, a déclaré à Reuters une source familière avec le processus.

Les audits spéciaux devraient être réalisés chaque année, et non pas périodiquement, a déclaré à Reuters Said Boakye, économiste et chargé de recherche à l'Institute for Fiscal Studies, basé à Accra.

"C'est le seul moyen de mettre en place une politique fiscale saine et de débloquer le véritable potentiel de recettes du secteur."

Le gouvernement met en place de vastes réformes pour augmenter les revenus. Son ministre des mines a déclaré que le pays prévoyait de raccourcir la durée des licences et d'appliquer le partage direct des revenus avec les communautés d'accueil, ce qui constitue la révision la plus ambitieuse de la législation minière depuis près de 20 ans.

($1 = 10,5500 cedi ghanéen)

