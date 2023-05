Le GFI Vatel acquiert une forêt de 65 ha dans l’Indre

Paris, le 10 mai 2023 – Le GFI Vatel annonce l’acquisition du Bois de Paray situé à Le Tranger (36) dans l’Indre.



Le Bois de Paray s’étend sur une surface de 65 ha répartie en deux ensembles d’un seul tenant chacun et est divisé en 6 parcelles. La forêt est, en majeure partie, constituée de peuplements feuillus avec comme essences principales le chêne, le châtaignier et le charme. Quelques pins maritimes agrémentent les peuplements et apportent une diversité intéressante à l’ensemble.



La commune de Le Tranger sur laquelle se trouve le Bois de Paray se situe dans la région forestière de Boischaut Nord caractérisée par des conditions climatiques favorables à la production de chêne et de pin. La forêt est desservie par plusieurs chemins carrossables pour partie par un véhicule tout-terrain. Des allées traversent la forêt et sont entretenues régulièrement par les chasseurs sachant que la chasse est louée.