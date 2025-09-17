 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le GFI Vatel 2 réalise sa première acquisition avec la forêt de Coat Borc’h (Finistère)
information fournie par Boursorama CP 17/09/2025 à 11:56

Paris, le 15 septembre 2025- Vatel Capital annonce la première opération du Groupement Forestier d’Investissement Vatel 2 avec l’acquisition de la forêt de Coat Borc’h, située sur la commune de Laz, dans le Finistère.
Ce massif de 21,5 hectares d’un seul tenant repose sur un excellent sol forestier et est constitué principalement de peuplements résineux variés à base d’Épicéa de Sitka, à différents stades de maturité. Il a été acquis pour un montant de 180 000 €, auxquels s’ajoutent les frais de négociation. L’expertise réalisée par un expert forestier indépendant a confirmé la valeur et la qualité du bien, expertisée à 210 000€, ce qui en fait une première belle opération pour ce GFI.

