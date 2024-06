Le gestionnaire français Queens Field se renomme Admio Asset Management

La société de gestion indépendante française Queens Field, établie en 2020 et qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour la gestion active des risques, a officiellement changé d’identité mi-mai, a constaté L’Agefi . Le gestionnaire d’actifs s’appelle désormais Admio Asset Management. Cette nouvelle dénomination fait suite à son rachat en juin 2023 par la société d’investissement pour clients non-institutionnels, Admio Capital. Cette dernière, basée à Londres, a été fondée en 2021 par Arnaud de Marmiés, ex-associé de Clerville IM et ancien dirigeant de Citi en France.

Initialement positionné sur la clientèle particulière, Queens Field devenu Admio AM se focalise désormais sur la clientèle professionnelle, non-institutionnelle. Concernant l’organigramme, Arnaud de Marmiés préside Admio AM tandis que Nicolas Samaran en est le directeur général. Arnaud de Servigny et Eric de la Bigne sont les directeurs généraux délégués. La société de gestion poursuit par ailleurs l’exploitation de son fonds multi-actifs Ucits Queensfield Global Resilience.

Adrien Paredes-Vanheule