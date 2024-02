Le gendarme boursier français fait de la pédagogie sur la transition climatique

( AFP / ERIC PIERMONT )

Pour aider les entreprises à se mettre en règle avec une nouvelle directive européenne, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié vendredi un guide pédagogique concernant les plans de transition climatique.

Entrée en vigueur en France en décembre, la nouvelle directive européenne sur la publication d'informations extra-financières (CSRD) a pour but de crédibiliser les données environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) publiées par les entreprises.

En plus des données sur l'impact sur l'environnement et la société, la CSRD impose de présenter un plan de transition climatique décrivant les risques qui pèsent sur l'entreprise, comme l'exposition aux feux de forêts ou à la montée des eaux, et qui explique comment l'entreprise prévoit de s'adapter en tenant compte des objectifs de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5°C.

"Le plan de transition climatique revêt une importance majeure", souligne l'AMF dans son communiqué.

"Outre les enjeux de transparence, sa mise en œuvre suppose une réflexion profonde des entreprises sur l’évolution de leur modèle d’affaires et sa compatibilité" avec l'Accord de Paris, est-il précisé.

Pour présenter l'"ensemble des efforts de transformation de l'entreprise", le rapport de durabilité de la société, document qui contiendra à partir de 2025 toutes les informations demandées par la CSRD, devra contenir des "objectifs de court et moyen terme" de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec "un niveau d'ambition suffisamment étayé".

Ensuite l'AMF conseille de donner "une description qualitative et quantitative des leviers" de décarbonation identifiés, "un calendrier de mise en œuvre", ainsi que les "moyens financiers et humains alloués".

Selon l'AMF, qui a sondé des investisseurs et entreprises cotées pour élaborer ce guide, "les investisseurs attendent des directions des entreprises un fort niveau d’implication et des mécanismes d’incitation efficaces".

"Le suivi qui est fait du plan de transition est également particulièrement scruté", est-il ajouté.

Pour Paul Schreiber, expert en régulation chez l'ONG Reclaim Finance, "l'AMF envoie un signal très clair aux entreprises" avec ce guide. "Pour qu'un plan de transition soit solide, il faut s'assurer du respect de critères de qualité, dont l'arrêt de tout soutien à de nouveaux projets de production de charbon, pétrole et gaz et aux entreprises qui les développent", a-t-il expliqué.

Cet expert souligne cependant qu'il "y a un vrai risque de greenwashing en l'absence d'approche standardisée" et demande aux régulateurs européens d'"aller plus loin".