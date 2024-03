Le gendarme boursier espagnol évoque des "défauts significatifs" dans les comptes de Grifols

( AFP / JOSEP LAGO )

Le gendarme boursier espagnol a détecté des "défauts significatifs" dans la trésorerie du géant pharmaceutique Grifols, dans la tourmente depuis des accusations de manipulation comptable en début d'année, et lui demande de revoir ses résultats et son ratio d'endettement, dans un rapport rendu public jeudi soir.

La Commission nationale du marché des valeurs (CNMV) a ainsi constaté "des défauts significatifs" dans "le détail de la répartition et les notes explicatives" qui accompagnent les comptes financiers de 2018 à 2023, ainsi que dans la présentation de son revenu brut d'exploitation (Ebitda) et de son ratio d'endettement, indique le rapport.

Dans ses conclusions, cette commission demande au groupe catalan, leader mondial des médicaments à base de plasma sanguin, de "publier dans un délai de quinze jours le détail de l'EBITDA et des dettes financières nettes, au 31 décembre décembre 2023 et 2022".

Le groupe pharmaceutique a vu son cours boursier plonger depuis janvier après les accusations du fonds activiste américain Gotham City Research et du placement du groupe sous surveillance par l'agence Moody's, en vue d'une révision à la baisse de sa note.

Gotham City Research a notamment reproché au groupe pharmaceutique de consolider dans ses comptes les résultats de deux sociétés, Haema et BPC Plasma, alors qu'il n'a plus de participation directe dans ces entités et que leurs résultats sont déjà intégrés à ceux de sa filiale Scranton Enterprises.

En réponse, le groupe catalan a annoncé une action judiciaire pour "les dommages importants causés" par ces accusations "sur le plan financier" et de "la réputation", accusant le fonds américain de s'être enrichi lors de cet épisode en pariant sur la baisse du titre Grifols.

C'est à la suite de ces accusations que le gendarme boursier espagnol avait ouvert une enquête sur les pratiques comptables de Grifols, mais aussi sur Gotham City Research.

Fin février, le groupe avait publié des résultats solides: malgré un bénéfice en baisse de 71% à 59 millions d'euros (mais en raison de dépenses exceptionnelles de 147 millions d'euros liées à un plan de restructuration engagé début 2023), Grifols assurait avoir enregistré un chiffre d'affaires record de 6,59 milliards d'euros l'an dernier, soit 11% de plus qu'en 2022.

Son revenu brut d'exploitation (Ebitda) avait lui atteint 1,47 milliard d'euros, en hausse de 26% sur un an.

Grifols, qui a des activités dans 110 pays, a multiplié ces dernières années les rachats d'entreprises, ce qui a pesé sur son endettement.

Il prévoit néanmoins une amélioration de sa rentabilité cette année, grâce aux effets de son plan de restructuration, qui devrait se traduire par 2.300 suppressions de postes sur un total de 24.000 dans le monde.