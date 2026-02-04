 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le géant solaire chinois Jinko a reçu la visite de l'équipe d'Elon Musk, selon des médias soutenus par l'État
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 05:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La principale entreprise solaire chinoise Jinko Solar 688223.SS a reçu la visite d'une équipe envoyée par le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a rapporté mercredi le 21e Century Business Herald, un média soutenu par l'État.

L'équipe a également visité d'autres grandes entreprises solaires chinoises, a indiqué le rapport, citant le personnel de Jinko.

Elon Musk
Fusions / Acquisitions
Environnement
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
421,9800 USD NASDAQ +0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    Les actions chinoises dans le secteur de l'énergie solaire s'envolent après des visites de Tesla
    information fournie par Reuters 04.02.2026 05:17 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lewis Jackson Les actions solaires chinoises ont bondi dans les échanges matinaux ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 03/02/2026
    Top 5 IA du 03/02/2026
    information fournie par Libertify 04.02.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Amundi , Eurazeo , PayPal, Publicis . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Des employés travaillent sur une chaîne de montage pour la voiture volante électrique "Land Aircraft Carrier" dans une usine de la filiale Aridge de Xpeng à Guangzhou, dans le sud de la Chine, le 6 novembre 2025 ( AFP / Jade GAO )
    A Washington, la diplomatie du minerai
    information fournie par AFP 04.02.2026 04:58 

    Cette fois, ils jouent le jeu des alliances: les Etats-Unis ont convié une cinquantaine de pays mercredi à Washington pour parler minerais critiques et terres rares, face à la concurrence acharnée de la Chine. "Ce rassemblement historique créera une dynamique de ... Lire la suite

  • Un immeuble touché par une frappe russe à Kharkiv, en Ukraine, le 3 février 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )
    Ukrainiens, Russes et Américains se retrouvent à Abou Dhabi pour négocier la paix
    information fournie par AFP 04.02.2026 03:53 

    Les négociateurs ukrainiens, russes et américains se retrouvent mercredi à Abou Dhabi pour faire avancer de difficiles pourparlers visant à mettre fin à quatre ans de guerre en Ukraine, au lendemain de nouvelles frappes massives russes sur des sites énergétiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank