Le géant solaire chinois Jinko a reçu la visite de l'équipe d'Elon Musk, selon des médias soutenus par l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La principale entreprise solaire chinoise Jinko Solar 688223.SS a reçu la visite d'une équipe envoyée par le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a rapporté mercredi le 21e Century Business Herald, un média soutenu par l'État.
L'équipe a également visité d'autres grandes entreprises solaires chinoises, a indiqué le rapport, citant le personnel de Jinko.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer