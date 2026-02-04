Le géant solaire chinois Jinko a reçu la visite de l'équipe d'Elon Musk, selon des médias soutenus par l'État

La principale entreprise solaire chinoise Jinko Solar 688223.SS a reçu la visite d'une équipe envoyée par le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a rapporté mercredi le 21e Century Business Herald, un média soutenu par l'État.

L'équipe a également visité d'autres grandes entreprises solaires chinoises, a indiqué le rapport, citant le personnel de Jinko.