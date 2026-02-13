 Aller au contenu principal
Le géant portuaire de Dubaï, DP World, nomme un nouveau président et un nouveau directeur général à la suite des pressions exercées sur les liens présumés avec Epstein
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant portuaire de Dubaï DP World a annoncé vendredi la nomination d'Essa Kazim au poste de président de son conseil d'administration et de Yuvraj Narayan au poste de directeur général du groupe, a rapporté le Dubai Media Office, à la suite de la pression croissante exercée sur les liens présumés entre Sultan bin Sulayem, chef de DP World depuis de nombreuses années, et Jeffrey Epstein,

Affaire Epstein
