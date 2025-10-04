Le géant minier Grupo Mexico fait à nouveau une offre pour l'unité locale de vente au détail de Citi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le géant mexicain de l'exploitation minière et du transport Grupo Mexico
GMEXICOB.MX a soumis une offre ferme pour l'achat de l'unité de détail de Citi dans le pays, connue sous le nom de Banamex, a-t-il déclaré dans un document déposé vendredi.
Cette offre intervient après que le conglomérat se soit retiré de la course à l'achat de la société en 2023. La semaine dernière, le milliardaire Fernando Chico Pardo et Citi ont conclu un accord pour une participation de 25 % dans Banamex.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer