Le géant minier Grupo Mexico fait à nouveau une offre pour l'unité locale de vente au détail de Citi
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 00:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant mexicain de l'exploitation minière et du transport Grupo Mexico

GMEXICOB.MX a soumis une offre ferme pour l'achat de l'unité de détail de Citi dans le pays, connue sous le nom de Banamex, a-t-il déclaré dans un document déposé vendredi.

Cette offre intervient après que le conglomérat se soit retiré de la course à l'achat de la société en 2023. La semaine dernière, le milliardaire Fernando Chico Pardo et Citi ont conclu un accord pour une participation de 25 % dans Banamex.

