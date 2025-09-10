Le géant du commerce électronique Coupang obtient le rejet de l'action en justice intentée par des actionnaires américains à la suite de son introduction en bourse

Le juge estime qu'il n'y a pas de preuve d'intention frauduleuse

Coupang aurait truqué les résultats de recherche, coercé les fournisseurs

Les actionnaires, Coupang ne sont pas disponibles pour commenter

Coupang CPNG.N , la société de commerce électronique souvent appelée l'Amazon de la Corée du Sud , a obtenu mercredi le rejet d'une action en justice affirmant qu'elle avait fraudé ses actionnaires pendant et après son introduction en bourse en 2021, la plus importante de Wall Street pour une société étrangère en 6 ans et demi.

Le juge de district américain Vernon Broderick à Manhattan a déclaré que les actionnaires menés par plusieurs fonds de pension publics de la ville de New York n'avaient pas démontré que Coupang et ses dirigeants avaient l'intention de les escroquer, qu'ils avaient fait des déclarations matériellement trompeuses et des omissions, et qu'ils avaient ignoré des "signaux d'alerte" indiquant que leurs déclarations publiques étaient fausses.

Les actionnaires ont accusé Coupang de dissimuler des conditions de travail dangereuses dans ses entrepôts, de manipuler les résultats de recherche et de demander à ses employés de rédiger des critiques de produits pour favoriser ses marques de distributeur, et de contraindre les fournisseurs à augmenter les prix sur les plateformes concurrentes pour les produits dont les prix étaient automatiquement adaptés à ceux de Coupang.

Selon eux, le cours de l'action de Coupang a chuté de plus de la moitié dans l'année qui a suivi l'introduction en bourse de mars 2021, lorsque la vérité a éclaté, notamment à la suite de multiples enquêtes de la commission sud-coréenne du commerce équitable et d'un incendie dans un grand centre de traitement des commandes.

Dans une décision de 83 pages, M. Broderick a déclaré que de nombreuses déclarations de Coupang concernant les conditions de travail étaient trop générales ou "aspirationnelles" pour être trompeuses, tandis que les déclarations concernant les relations avec les fournisseurs étaient imprécises, vraies au départ ou "fantaisistes"

M. Broderick a également déclaré que les actionnaires n'avaient pas plaidé "avec particularité" les circonstances de la prétendue manipulation des prix par Coupang. Il a ajouté que la société avait révélé que ses employés rédigeaient des critiques.

Le juge a également rejeté toutes les plaintes contre les souscripteurs de l'introduction en bourse, notamment Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Allen & Co. M. Broderick a rejeté l'action en justice avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut plus être intentée.

Les avocats des actionnaires, ainsi que le contrôleur de la ville de New York Brad Lander, qui supervise les fonds de pension, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Ni Coupang ni ses avocats n'ont immédiatement répondu à des demandes similaires.

Coupang a été fondée en 2010 par le milliardaire sud-coréen Bom Kim, et son siège social se trouve désormais à Seattle.

Avec le soutien de Softbank Group, Coupang a levé 4,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, la plus importante par une société étrangère à Wall Street depuis l'entrée en bourse de la société chinoise de commerce électronique Alibaba 9988.HK en septembre 2014.

L'affaire est Teachers' Retirement System of the City of New York et al v Coupang Inc et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-7309.