Le géant des paris Flutter procède à un remaniement de la direction de sa filiale américaine FanDuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la nouvelle direction de FanDuel et les résultats du premier trimestre, paragraphes 5 à 12)

Le géant des paris Flutter FLUT.N a procédé mercredi à d'importants changements au sein de la direction de sa marque américaine FanDuel, annonçant le départ de la directrice générale de FanDuel, Amy Howe, et la nomination de Dan Taylor, un vétéran de Flutter, à la tête des activités américaines dans le cadre d'un nouveau poste aux responsabilités accrues.

Ces changements interviennent un peu plus de deux mois après que Flutter a surpris les analystes en prévoyant une croissance de 4 % de son bénéfice de base en 2026, contre une croissance de plus de 20 % au cours de chacune des quatre années précédentes, invoquant les difficultés rencontrées sur le marché américain, où FanDuel détient une part de marché dominante de 39 %.

"Ce n'est un secret pour personne que FanDuel a sous-performé, mais pour l'avenir, nous devons mettre en place la bonne équipe pour soutenir l'activité", a déclaré le directeur général Peter Jackson à Reuters.

Peter Jackson a précisé que la décision de partir n’appartenait pas à Amy Howe.

La plus grande société de paris en ligne au monde a revu à la baisse mercredi ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année , les ramenant à seulement 1 %, bien que son bénéfice du premier trimestre ait dépassé les attentes. M. Taylor, qui est actuellement directeur général de la division internationale de Flutter, qui comprend des marques bien établies telles que Paddy Power, Betfair et Sportsbet, assumera le nouveau poste de président de Flutter Entertainment, prenant en charge la supervision des activités de FanDuel en plus de ses responsabilités actuelles.

Christian Genetski, actuellement président de FanDuel, prendra la direction de l'activité FanDuel après le départ d'Amy Howe. Amy Howe est devenue directrice générale en 2021, alors que les paris sportifs connaissaient un essor fulgurant aux États-Unis suite à la levée de l'interdiction dans ce pays en 2018.

Jackson a déclaré dans l'annonce des résultats de la société qu'il réfléchissait depuis un certain temps à la manière de garantir que l'entreprise reste agile sur le marché clé des États-Unis et que ces changements permettront de mettre en place la structure adéquate pour y parvenir.

L'Ebitda de Flutter au premier trimestre, qui s'élève à 631 millions de dollars, en hausse de 2,4 % par rapport à l'année précédente, a dépassé les 614 millions de dollars attendus par les analystes, bien que la société ait indiqué que les tendances du marché qui ont pesé sur les activités aux États-Unis au quatrième trimestre se sont poursuivies jusqu'à la fin mars.

Elle a revu à la baisse ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'année , les ramenant de 2,97 milliards de dollars en février à 2,87 milliards de dollars, invoquant des résultats sportifs encore défavorables et les coûts liés au lancement plus précoce que prévu de FanDuel en Arkansas.

Les analystes avaient revu leurs prévisions à la baisse à 2,9 milliards de dollars avant la mise à jour de mercredi, contre les 3,5 milliards de dollars prévus plus tôt cette année.

Flutter a ajouté qu'elle continuait de constater un impact de cannibalisation limité sur les paris sportifs en raison de la croissance rapide des marchés de prédiction aux États-Unis.