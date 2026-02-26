 Aller au contenu principal
Le géant des paris Flutter prévoit des bénéfices pour 2026 bien inférieurs aux estimations en raison des difficultés rencontrées aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 23:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le propriétaire de FanDuel, Flutter FLUT.N , a prévu une croissance modeste de ses bénéfices pour 2026, bien en deçà des attentes des analystes, en raison des difficultés rencontrées sur le principal marché américain du géant des paris, aggravées par ses tentatives infructueuses de séduire les clients avec des promotions et des bonus.

La plus grande société de paris en ligne au monde a fait état jeudi d'un bond de 21 % de son bénéfice de base pour 2025, mais elle ne s'attend qu'à une croissance de 4 % cette année pour atteindre 2,97 milliards de dollars, ce qui est nettement inférieur aux 3,5 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par LSEG SmartEstimate.

Les actions de la société ont chuté de plus de 9 % dans les échanges après les heures de bureau.

Flutter a déclaré que les prévisions reflétaient largement les niveaux inférieurs d'engagement des clients américains au quatrième trimestre et jusqu'en 2026, après avoir pris plus d'argent des parieurs de football américain que ses rivaux au cours d'une série de résultats sportifs favorables.

Alors que les bookmakers ont tendance à gagner plus d'argent lorsque les favoris perdent, Flutter a déclaré que l'absence de grands noms à la fin de la saison de la NFL signifiait que les clients étaient moins intéressés par les jeux d'argent pendant les matchs clés des séries éliminatoires.

"Nous n'avons tout simplement pas exécuté notre stratégie de générosité aussi bien que nous l'aurions dû face à ces résultats", a déclaré Peter Jackson, directeur général de Flutter, à Reuters, en faisant référence aux promotions et aux bonus que les sociétés de jeux d'argent offrent à leurs clients pour les inciter à parier.

M. Jackson a déclaré que FanDuel, qui détient une part de 41 % du marché américain, prévoit d'améliorer la façon dont il récompense ses clients afin d'être "mieux positionné" pour la saison 2026/27 de la NFL, notamment en lançant un programme de fidélisation au deuxième trimestre.

Flutter a également l'intention d'augmenter l'investissement prévu dans sa nouvelle plateforme de marchés prédictifs lancée fin décembre avec la bourse de produits dérivés CME Group

CME.O .

Les marchés prédictifs, qui permettent aux utilisateurs de gagner de l'argent en fonction de la probabilité que des événements spécifiques se produisent, qu'il s'agisse de sport, de divertissement, de politique ou d'économie, se sont imposés aux États-Unis.

FanDuel Predicts proposant désormais des marchés non sportifs dans les 50 États et des marchés sportifs dans 18 États, dont la Californie, le Texas et la Floride, où les paris sportifs sont illégaux, Flutter s'attend à ce que l'investissement réduise le bénéfice de base de 2026 dans la partie supérieure de son estimation précédente de 200 millions de dollars à 300 millions de dollars.

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
316,4500 USD NASDAQ +2,96%
FLUTTER ENTMT
9 065,000 GBX LSE +1,88%
FLUTTER ENTMT
5 690,000 EUR LSE +7 391,75%
FLUTTER ENTMT
123,130 USD NYSE +2,75%
