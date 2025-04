Le géant de Redmond Microsoft fête ses 50 ans dans un contexte politique délétère

Le siège de Microsoft en France. (Crédit: / Adobe Stock)

Vieux briscard de la Silicon Valley, Microsoft a toujours su se réinventer pour surfer sur les grandes tendances technologiques. Le groupe fondé par Bill Gates fait désormais figure de conglomérat incontournable, par ses positions dominantes dans les logiciels, le cloud, les jeux vidéo ou encore l'intelligence artificielle. Le titre patine néanmoins depuis de longs mois, conséquence, notamment, de la politique commerciale menée par Donald Trump.

Microsoft aurait sans doute préféré célébrer son demi-siècle d'existence dans des circonstances différentes. La guerre commerciale mondiale lancée, mercredi, par Donald Trump a en effet fait chuter le titre du géant de Redmond à un creux depuis janvier2024, celui-ci affichant désormais un repli de plus de 11% depuis le début de l'année. En prenant du recul, toutefois, la success story du groupe cofondé par Bill Gates et Paul Allen reste impressionnante, ce dernier s'étant hissé, dès1998, au rang de première capitalisation mondiale. S'il a cédé sa couronne d'entreprise la mieux valorisée à Apple, le géant de Redmond le talonne (à 2.770milliards de capitalisation contre 3.050milliards pour le fabricant d'iPhone à la clôture de jeudi) et apparaît plus diversifié que les autres géants technologiques.

Microsoft jouit en effet de positions dominantes dans plusieurs secteurs dynamiques, tels que le cloud (via sa plateforme Azure), les logiciels (Excel, Word, Powerpoint,etc.) et les jeux vidéo (Xbox, Activision), tout en étant actif dans les réseaux sociaux (LinkedIn) et à la pointe de la révolution technologique en cours, à savoir l'intelligence artificielle. La société a, de fait, investi, dès2019, 1milliard de dollars dans OpenAI, avant de remettre au pot en2023, pour une enveloppe totale de l'ordre de 14milliards. Pari réussi pour Microsoft, ChatGPT dominant nettement le marché en plein essor des agents conversationnels. «Les technologies vont et viennent, mais l'idée que cette entreprise peut rester pertinente en produisant de la technologie pour que de plus en plus de personnes puissent créer davantage de technologie numérique est, je pense, le fil conducteur de Microsoft», a confié le PDG, Satya Nadella, à GeekWire cette semaine.

Son profil diversifié en fait une valeur résiliente. Nous visons 450 dollars.