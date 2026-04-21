Le géant chinois Victory Giant fait un bond de 50 % à ses débuts à Hong Kong après une offre de 2,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La plus importante cotation à Hong Kong depuis septembre, selon Dealogic

* L'essentiel des recettes est destiné à l'expansion du fabricant de circuits imprimés

* En tête du marché mondial des circuits imprimés informatiques d'IA au premier semestre 2025, selon le prospectus

(Mises à jour avec la performance de l'action de clôture dans le titre, le paragraphe 1 et les paragraphes 3 et 4) par Donny Kwok et Yantoultra Ngui

Les actions du fabricant chinois de circuits imprimés Victory Giant Technology

2476.HK ont clôturé en hausse de 50,1% lors de leurs débuts à Hong Kong mardi, après avoir levé 20,1 milliards de dollars HK (2,6 milliards de dollars) lors d'une vente d'actions dans le cadre de la plus grande cotation de la ville depuis environ sept mois.

Les actions de la société, basée dans la province chinoise du Guangdong (sud), ont ouvert en hausse de 57,2 % à 330 dollars HK, contre un prix d'offre de 209,88 dollars HK l'unité. L'entreprise fabrique des cartes de circuits imprimés pour les serveurs d'intelligence artificielle et d'autres produits électroniques.

Les actions de la société ont précédemment grimpé de 60,2 % pour atteindre 336,2 HK$ et ont clôturé à 315 HK$, 33,8 millions d'actions d'une valeur de 10,8 milliards HK$ ayant changé de mains. C'était le titre le plus activement négocié en termes de chiffre d'affaires sur la bourse de Hong Kong mardi, suivi par Tencent 0700.HK et Alibaba 9988.HK .

L'indice de référence Hang Seng Index .HSI a clôturé en hausse de 0,5%. Les actions de Victory Giant cotées à Shenzhen

300476.SZ ont terminé la journée en baisse de 3,5% à 330,9 yuans.

Victory Giant a exercé son option d'ajustement de la taille de l'offre dans son intégralité, augmentant le nombre d'actions vendues de 83,35 millions à 95,85 millions.

L'offre au détail a été souscrite 431,15 fois, tandis que l'offre internationale a été couverte 18,5 fois, selon une déclaration déposée mardi.

Ce démarrage en fanfare vient s'ajouter aux signes indiquant que l'appétit des investisseurs pour les grandes cotations à Hong Kong, en particulier dans les secteurs liés à l'intelligence artificielle, est resté intact malgré la volatilité générale du marché dans le sillage de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Winston Ma, directeur exécutif du Global Public Investment Funds Forum et ancien directeur général de la China Investment Corporation, a déclaré que le fait d'avoir fixé le prix de l'opération au niveau le plus élevé et d'avoir exercé l'option d'augmentation malgré la volatilité du marché témoignait d'une forte demande sur le marché des introductions en bourse de Hong Kong pour les entreprises manufacturières chinoises de pointe.

Entre-temps, les négociateurs ont signalé un examen plus approfondi de certaines entreprises de Chine continentale cherchant à s'introduire en bourse à Hong Kong, ce qui fait craindre un ralentissement à court terme de la dynamique du marché des introductions en bourse de la ville, même si des opérations de plus grande envergure continuent d'arriver sur le marché.

"En 2026, le marché de Hong Kong a accueilli avec succès une série d'importantes introductions en bourse liées à l'IA en Chine qui ont bénéficié d'une forte activité post-IPO et la tendance ne montre aucun signe de ralentissement, à moins que l'incertitude de la guerre entre les États-Unis et l'Iran ne s'aggrave", a déclaré Ma.

L'offre de Victory Giant est la plus importante nouvelle cotation au niveau mondial depuis les débuts de Czechoslovak Group CSG.AS à Amsterdam en janvier, après une introduction en bourse de 3,8 milliards d'euros (4,48 milliards de dollars). Selon Dealogic, il s'agit également de la plus importante introduction en bourse à Hong Kong depuis celle de Zijin Gold International 2259.HK en septembre, pour un montant de 3,2 milliards de dollars .

PARI SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DE L'AI

La cotation à Hong Kong du fabricant de circuits imprimés (PCB) est la dernière d'une vague d'entreprises chinoises qui se sont lancées sur le marché des actions de la ville au cours de l'année écoulée.

"À l'heure actuelle, les actions de Chine continentale et les actions de Hong Kong dans cette catégorie continuent de faire l'objet d'une attention particulière de la part des capitaux, en grande partie parce que les entreprises de ces secteurs connexes sont dans une phase de croissance rapide des bénéfices", a déclaré Kenny Ng, stratège en valeurs mobilières chez China Everbright Securities International.

"Je m'attends à ce que la popularité de ces secteurs reste forte à l'avenir", a-t-il ajouté.

Fondée en 2006 à Huizhou, dans la province de Guangdong, la société s'est classée au premier rang mondial en termes de chiffre d'affaires sur le marché des PCB pour l'IA et l'informatique haute performance au premier semestre 2025, avec une part de marché de 13,8 %, selon son prospectus, citant la société de conseil Frost & Sullivan.

En 2025, Victory Giant a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 80 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 19,3 milliards de yuans chinois (2,8 milliards de dollars), tandis que le bénéfice net a bondi de 1,2 milliard de yuans à 4,3 milliards de yuans.

Près des trois quarts des fonds levés seront utilisés pour accroître la production en Chine, selon le prospectus de l'entreprise.

Des investisseurs de premier plan, menés par CPE Rosewood, Janchor Fund et Yunfeng Capital, soutenu par Jack Ma, ont accepté d'acheter pour près de 997 millions de dollars d'actions de Victory Giant.

(1 $ = 7,8312 dollars de Hong Kong) (1 $ = 0,8487 euro) (1 $ = 6,8157 yuans chinois renminbi)