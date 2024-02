Le géant américain des supermarchés Walmart se renforce dans la publicité

( AFP / ROBYN BECK )

Le géant américain de supermarchés Walmart va débourser plus de deux milliards de dollars pour racheter le fabricant américain de téléviseurs Vizio, et surtout son importante plateforme d'utilisateurs qui peut lui permettre de se renforcer dans la publicité.

Avec cette opération, annoncée mardi à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Walmart, le premier employeur privé aux Etats-Unis, veut offrir à ses clients des services de télévision connectée et de divertissement, tout en générant de nouvelles sources de revenus publicitaires.

Vizio, fondé en 2002 à Orange, en Californie, compte 18 millions de comptes d'utilisateurs pour son système "SmartCast", qui donne accès à des plateformes de contenus en ligne. Les clients de Vizio peuvent en outre avoir accès à des contenus sans payer, mais avec des publicités.

En mettant la main sur cette société, Walmart espère encore accélérer la croissance de sa branche médias et marketing, Walmart Connect, dont les revenus ont grimpé de 30% sur l'année fiscale 2024 (achevée fin janvier).

"Nous pensons que le système d'exploitation centré sur le client de Vizio offre d'excellentes expériences de visionnage à des prix attractifs. Nous pensons également que cela nous permettra une activité publicitaire rentable qui grossisse rapidement", a fait valoir Seth Dallaire, le vice-président exécutif du groupe, cité dans le communiqué.

"Cette acquisition accélère le développement de notre plateforme publicitaire dans le secteur de la télévision connectée", s'est félicité le PDG du groupe, Carl Douglas McMillon, lors d'une conférence d'analystes.

- Résultats solides -

Walmart Connect va ainsi pouvoir "pénétrer dans les foyers des consommateurs via la télévision", ce qui "donne à Walmart beaucoup plus de pouvoir et de portée dans le monde de la publicité et le place sur un pied d'égalité avec des sociétés comme Amazon", commente Neil Saunders, analyste pour GlobalData.

"L'acquisition d'un fabricant d'appareils électriques pourrait stimuler son activité publicitaire, Walmart Connect. C'est important, car les activités non commerciales de Walmart ont tendance à avoir une croissance plus rapide et des marges plus élevées, ce qui est une combinaison appréciée par les actionnaires", salue aussi dans une note Kathleen Brooks, de XTB.

A la Bourse de New York, l'action Walmart gagnait 3,31% à 176 dollars vers 17H00 GMT.

Le groupe a généré de solides gains sur son année fiscale 2024. Le chiffre d'affaires annuel a progressé de 6% sur un an à 648,1 milliards de dollars, davantage qu'attendu.

Le bénéfice net s'affiche également en forte progression (+33%) à 15,51 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, le bénéfice annuel ressort aussi en hausse (+5,7%) à 6,65 dollars.

Le groupe a terminé l'année sur un quatrième trimestre dynamique, avec des ventes en hausse de 5,7% à 173,4 milliards de dollars.

"Il s'agit de résultats très solides pour Walmart, qui continue d'acquérir de nouveaux clients et gagne des parts de marché dans le secteur de l'épicerie", commente l'analyste Neil Saunders.

Walmart a en particulier bénéficié de l'engouement pour le commerce en ligne, à l'international comme aux Etats-Unis. Cette activité a généré 100 milliards de dollars de revenus pour l'ensemble de l'année.

Pour l'exercice 2025, Walmart table sur une progression des ventes de 3% à 4%, pour un bénéfice par action compris entre 6,70 et 7,12 dollars.