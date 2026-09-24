Le gadget « Charm » de Meta incarne les grandes ambitions du directeur général Zuckerberg en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Charm est équipé d'un écran de 2 pouces () et de 5 cm () ainsi que d'un modem 5G intégré, mais ne permet pas de passer des appels

* Les utilisateurs peuvent appuyer sur l’appareil pour accéder directement à Muse, en contournant les applications d’IA des smartphones

* Selon les analystes, les jeunes utilisateurs pourraient apprécier son design nostalgique, qui rappelle celui d’un compagnon

* Les précédents appareils portables dotés d’IA ont été des échecs, ce qui soulève des doutes quant à l’existence d’une demande grand public au-delà des premiers adeptes

(Mise à jour des informations dans les paragraphes 8 et 9)

par Aditya Soni

Mark Zuckerberg a multiplié les piques à l’encontre d’Apple mercredi, lors de l’événement annuel « META.O » de Meta, avant de s’inspirer du livre de recettes de Steve Jobs pour une révélation surprise: un appareil de la taille d’une montre de poche qui transpose l’agent d’IA viral « Muse » de Meta dans le monde réel.

Baptisé « Muse Charm », cet appareil illustre une évolution plus large chez le géant des réseaux sociaux, qui cherche depuis longtemps à s’affranchir des systèmes d’exploitation d’Apple ( AAPL.O ) et de Google ( GOOGL.O ) grâce à sa propre plateforme. Les utilisateurs peuvent toucher le gadget pour accéder directement à Muse, en contournant les applications d’IA sur smartphones.

Après avoir autrefois présenté le métaverse — cet univers numérique immersif qui a inspiré le changement de nom de l’entreprise en 2021 — comme la prochaine plateforme informatique, Mark Zuckerberg considère désormais la « superintelligence personnelle » comme la percée la plus importante et la plus immédiate, après l’échec de son précédent pari coûteux.

«Il est en réalité tout à fait clair que la superintelligence personnelle ne sera pas seulement la première; elle sera bien plus importante et aura un impact bien plus grand», a déclaré Mark Zuckerberg lors de la conférence annuelle Meta Connect de l'entreprise.

« Nous avons donc réorienté nos efforts vers la conception des meilleurs appareils dédiés à la superintelligence personnelle », a-t-il ajouté, précisant que Muse serait également bientôt disponible sur toute la gamme de lunettes connectées de Meta.

Ces déclarations font suite à quelques jours de succès retentissant e pour Muse, qui a enregistré des millions de téléchargements dans ce que certains analystes ont qualifié de plus grand lancement d’application aux États-Unis depuis l’arrivée de ChatGPT en novembre 2022, qui avait déclenché le boom de l’IA.

Les investisseurs ont salué le potentiel de Muse à automatiser des tâches allant de la réservation de vols à la déclaration d’impôts, ce qui a fait grimper les actions de partenaires tels que Shopify SHOP.TO tout en se débarrassant des sociétés jugées vulnérables à cette disruption, notamment l’agence de voyage en ligne Booking BKNG.O et le créateur du logiciel TurboTax, Intuit INTU.O .

L’action Meta a grimpé de plus de 3 % jeudi, après avoir progressé de près de 24 % depuis le lancement de Muse le 8 septembre. La société était en passe de gagner environ 56 milliards de dollars en capitalisation boursière, après avoir enregistré une hausse d’environ 324 milliards de dollars à la clôture de mercredi.

UN PRODUIT QUI POURRAIT SÉDUIRE LA GÉNÉRATION Z, MAIS UNE ADOPTION DE MASSE DIFFICILE

Selon les analystes, le « Muse Charm » pourrait trouver un écho auprès des jeunes consommateurs, à l’heure où les appareils photo numériques, les téléphones à clapet et les lecteurs MP3 font leur grand retour sur la vague de la nostalgie.

Les consommateurs de la génération Z, âgés de 14 à 29 ans environ, considèrent les assistants IA comme des compagnons ou des partenaires de réflexion plutôt que comme de simples outils de recherche. Beaucoup interagissent avec la technologie via des notes vocales, de courtes vidéos et des chatbots IA, contrairement aux utilisateurs plus âgés qui sont souvent plus à l’aise avec les PC et les applications pour smartphones.

« Muse Charm pourrait rencontrer un certain succès auprès de la Génération Z et des jeunes consommateurs. L’association de l’IA, de la mode et de la personnalisation pourrait séduire les jeunes utilisateurs, surtout si l’appareil est abordable et facile à utiliser », a déclaré Linda Sui, fondatrice de Smart Analytics Global, un cabinet d’études de marché.

L’appareil est doté d’un écran d’environ 2 pouces (5 cm), sur lequel on peut naviguer avec le pouce, avec un personnage Muse personnalisable en son centre. Un modem 5G intégré permet d’accéder à Muse même sans Wi-Fi, bien qu’il ne permette pas de passer des appels.

« Ces appareils séduisent les personnes qui ne souhaitent pas porter de lunettes ou qui se méfient de celles-ci », explique Jitesh Ubrani, directeur chez IDC.

« Certaines personnes se souviennent peut-être des Tamagotchi, et cela pourrait leur rappeler ces derniers », a ajouté M. Ubrani, faisant référence à ces animaux de compagnie virtuels colorés qui sont devenus un phénomène culturel à la fin des années 1990. « Il serait peut-être possible d’exécuter localement un petit modèle linguistique. On pourrait donc faire fonctionner l’IA sur un appareil aussi compact. »

La question de savoir si Muse pourra maintenir son élan et si l’appareil parviendra à renforcer cet attrait se posera dans les mois à venir.

Des appareils similaires n’ont connu qu’un succès limité. Le Rabbit R1, un appareil portable d’IA générative développé par la start-up Rabbit Inc, doté d’un écran et d’un bouton, a fait l’objet d’un lancement très médiatisé début 2024, avant de faire un flop car il avait fait de fausses promesses concernant ses fonctionnalités d’IA et offrait une expérience peu fiable.

« Je resterais prudent quant à son potentiel sur le marché grand public », a déclaré M. Sui. « À moins que le Muse Charm ne propose des fonctionnalités uniques que les smartphones, les montres, les écouteurs ou les lunettes connectées ne peuvent pas facilement remplacer, il a plus de chances de rester un appareil "sympa à avoir" pour les early adopters que de devenir un produit grand public. »