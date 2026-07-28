Le futur directeur général d'Apple entend s'appuyer sur les progrès réalisés dans les domaines du cinéma et de la télévision

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* John Ternus prendra la tête d'Apple en septembre

* Apple a commencé à proposer des séries télévisées et des films originaux via Apple TV en 2019

* John Ternus et l'actuel directeur général Tim Cook ont pris la parole lors de la première de la nouvelle saison de "Ted Lasso"

par Rollo Ross

John Ternus, futur directeur général d’Apple AAPL.O et responsable de la division matériel, a déclaré qu’il s’engageait à poursuivre sur la lancée de l’entreprise dans le secteur du divertissement lorsqu’il prendra les rênes du fabricant de l’iPhone en septembre.

Le géant technologique a commencé à proposer des séries télévisées et des films originaux via l’application de streaming Apple TV+ en 2019. L’entreprise a connu le succès avec "CODA", lauréat de l’Oscar du meilleur film, le blockbuster "F1" et des séries récompensées aux Emmy Awards telles que "The Studio" et "Ted Lasso".

L’année dernière, Apple a supprimé le signe "plus" et a rebaptisé le service "Apple TV".

"Je pense qu’Apple TV bénéficie actuellement d’une formidable dynamique", a déclaré Ternus à Reuters sur le tapis rouge lors de la première de la quatrième saison de "Ted Lasso".

"Il y a tellement de séries incroyables, tellement de personnages et d’histoires fascinants, et nous allons donc simplement continuer à tirer parti de cette dynamique."

Ternus se tenait aux côtés de l’actuel directeur général, Tim Cook, qui a déclaré partager ses réflexions sur le secteur du divertissement dans le cadre de la transition à la tête de l’entreprise.

"Notre rôle est d’être les meilleurs. C’est notre voie", a déclaré Tim Cook à propos de la stratégie d’Apple en matière de divertissement. "Notre objectif n’est pas d’être les plus grands. Il y a… d’autres entreprises qui s’en chargent. Mais notre objectif est d’être les meilleurs, et j’ai le sentiment que nous avons vraiment trouvé notre rythme pour y parvenir."

Cook a indiqué qu’Apple était ouverte à de futurs partenariats dans le domaine du divertissement si l’entreprise estimait pouvoir apporter une expertise particulière. Il a cité l’accord conclu avec la Formule 1.

Pour le film "F1" avec Brad Pitt, Apple a conçu des caméras sur mesure afin de donner au public l’impression d’être à l’intérieur d’une voiture de course. Les courses de F1 sont désormais diffusées en exclusivité sur Apple TV aux États-Unis, et l’entreprise propose des classements, des mises à jour et d’autres contenus sur Apple News et d’autres applications.

"Nous nous lancerons dans des projets où nous pouvons apporter quelque chose d’unique, où nous pouvons innover d’une manière que d’autres ne seraient peut-être pas en mesure de faire", a déclaré Tim Cook. "J’ai le sentiment que c’est vraiment ce que nous faisons avec la F1. Nous sommes ravis de nos résultats dans ce domaine et des chiffres d’audience que nous enregistrons. D’autres projets de ce type seraient donc envisageables."

Le mois dernier, Eddy Cue, cadre supérieur d’Apple, a déclaré à Reuters que l’objectif de l’entreprise était de proposer "des programmes TV et des films de meilleure qualité et en plus grand nombre" , en streaming et au cinéma.