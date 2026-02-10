Le FTSE Russell reporte la révision de l'indice indonésien en raison des inquiétudes du marché

Cette mesure fait écho au gel des mises à jour de l'indice MSCI

120 milliards de dollars ont déjà disparu des actions indonésiennes

Le FTSE cite l'incertitude sur le flottant et les commentaires des investisseurs

Le fournisseur d'indices FTSE Russell a annoncé qu'il reportait l'examen de l'Indonésie, suivant ainsi son rival MSCI dans ses inquiétudes sur la liberté des échanges d'actions, alors que les problèmes de gouvernance et d'opacité du marché ébranlent la confiance des investisseurs dans la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est.

Les indices MSCI MSCI.N et FTSE sont largement utilisés comme points de référence par les investisseurs et sont suivis par des milliards de dollars de fonds passifs, ce qui signifie que leurs décisions sont capables d'entraîner des flux d'argent .

Environ 120 milliards de dollars ont été retirés de l'indice de référence Jakarta Composite .JKSE depuis que MSCI a averti le mois dernier que le pays risquait d'être rétrogradé du statut de pays émergent à celui de pays frontalier, car les données disponibles sur le marché masquent les pratiques en matière d'actionnariat et de transactions.

La semaine dernière, Moody's a revu à la baisse les perspectives d'évolution de la note de crédit de l'Indonésie et, dans l'ensemble, ces mouvements reflètent les préoccupations selon lesquelles la gestion économique du président Prabowo Subianto a entravé les flux d'investissement.

Le FTSE Russell n'a pas modifié la désignation de l'Indonésie en tant que marché émergent secondaire, mais a fait part de préoccupations similaires à celles soulevées par MSCI quant à la difficulté de déterminer les niveaux d'actions flottantes, ou librement négociables.

Dans une déclaration publiée sur son site web lundi, la société a indiqué qu'elle reporterait la révision de l'indice prévue en mars et qu'elle fournirait une autre mise à jour avant la révision globale prévue en mai. L'annonce de la classification des pays est prévue pour le 7 avril.

Avec effet immédiat, FTSE a déclaré que les actions indonésiennes nouvellement cotées ne seront pas ajoutées à ses produits, ni mises à jour pour refléter d'autres ajouts, suppressions ou changements de pondération qui font généralement partie des révisions régulières de l'indice.

PROMESSES DE RÉFORME

Les actions indonésiennes .JKSE et la rupiah IDR=ID étaient un peu plus fortes dans les premiers échanges et les investisseurs ont dit qu'un mouvement de la part de FTSE était attendu.

L'Indonésie s'est engagée à doubler les exigences en matière de flottant et à renforcer les règles de divulgation pour les gros actionnaires afin que les investisseurs puissent voir plus clairement qui possède quoi sur le marché et qui négocie.

L'opérateur boursier IDX a déclaré qu'il avait rencontré la FTSE lundi et qu'il lui avait été dit que la FTSE soutenait les plans de réforme récemment publiés. Les dirigeants des bourses et les régulateurs financiers doivent informer MSCI cette semaine des progrès réalisés par l'Indonésie.

MSCI a également gelé les mises à jour des titres indonésiens dans ses produits.

"La pause donne aux régulateurs le temps de résoudre correctement les problèmes de flottant et d'intégrité des données, ce qui devrait être favorable à moyen terme", a déclaré Mohit Mirpuri, gestionnaire de fonds chez SGMC Capital, en se référant à la décision de FTSE.

Cinq hauts responsables de la bourse et de l'autorité de régulation ont démissionné à la suite de la récente chute des cours.

Les inquiétudes plus générales concernant la capacité d'investissement de l'Indonésie, qui ont été aggravées par la nomination du neveu de Prabowo à la banque centrale le mois dernier, arrivent à un moment inopportun, alors que le sentiment global sur les marchés émergents est devenu positif.