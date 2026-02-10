 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le FTSE Russell reporte la révision de l'indice indonésien
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 02:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Cette mesure fait écho au gel des mises à jour de l'indice MSCI

*

120 milliards de dollars ont déjà disparu des actions indonésiennes

*

Le FTSE évoque l'incertitude sur le flottant et les réactions des investisseurs

(Ajout du contexte et des détails de la déclaration de FTSE)

Le fournisseur d'indices FTSE Russell a reporté une révision prévue pour l'Indonésie, en raison de l'incertitude quant à la liberté des échanges d'actions, ce qui porte un nouveau coup aux marchés de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, qui font l'objet de critiques en matière d'échanges et de transparence.

Environ 120 milliards de dollars ont été effacés de l'indice de référence Jakarta Composite .JKSE après que son grand rival MSCI MSCI.N ait averti le mois dernier que le pays risquait d'être rétrogradé au statut de frontière.

La semaine dernière, Moody's a abaissé les perspectives de sa note de crédit.

FTSE Russell a déclaré dans un communiqué du 9 février qu'il reporterait une révision prévue pour mars à la suite des commentaires d'un comité consultatif composé de professionnels de l'investissement et compte tenu de la "rotation défavorable et de l'incertitude quant à la détermination des pourcentages exacts de flottant des titres indonésiens."

Avec effet immédiat, a-t-il précisé, les actions indonésiennes nouvellement cotées ne seront pas ajoutées à ses produits ni mises à jour pour refléter d'autres ajouts, suppressions ou changements de pondération qui font habituellement partie des révisions régulières de l'indice.

De même, MSCI avait gelé les mises à jour des titres indonésiens dans ses produits.

Les indices MSCI et FTSE sont largement utilisés comme points de référence par les investisseurs et sont suivis par des milliards de dollars de fonds passifs, ce qui signifie que leurs décisions peuvent influencer les flux de capitaux.

Valeurs associées

MSCI RG-A
559,440 USD NYSE +0,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank