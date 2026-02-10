Le FTSE Russell reporte la révision de l'indice indonésien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cette mesure fait écho au gel des mises à jour de l'indice MSCI

120 milliards de dollars ont déjà disparu des actions indonésiennes

Le FTSE évoque l'incertitude sur le flottant et les réactions des investisseurs

Le fournisseur d'indices FTSE Russell a reporté une révision prévue pour l'Indonésie, en raison de l'incertitude quant à la liberté des échanges d'actions, ce qui porte un nouveau coup aux marchés de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, qui font l'objet de critiques en matière d'échanges et de transparence.

Environ 120 milliards de dollars ont été effacés de l'indice de référence Jakarta Composite .JKSE après que son grand rival MSCI MSCI.N ait averti le mois dernier que le pays risquait d'être rétrogradé au statut de frontière.

La semaine dernière, Moody's a abaissé les perspectives de sa note de crédit.

FTSE Russell a déclaré dans un communiqué du 9 février qu'il reporterait une révision prévue pour mars à la suite des commentaires d'un comité consultatif composé de professionnels de l'investissement et compte tenu de la "rotation défavorable et de l'incertitude quant à la détermination des pourcentages exacts de flottant des titres indonésiens."

Avec effet immédiat, a-t-il précisé, les actions indonésiennes nouvellement cotées ne seront pas ajoutées à ses produits ni mises à jour pour refléter d'autres ajouts, suppressions ou changements de pondération qui font habituellement partie des révisions régulières de l'indice.

De même, MSCI avait gelé les mises à jour des titres indonésiens dans ses produits.

Les indices MSCI et FTSE sont largement utilisés comme points de référence par les investisseurs et sont suivis par des milliards de dollars de fonds passifs, ce qui signifie que leurs décisions peuvent influencer les flux de capitaux.